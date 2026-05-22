ВПО з Луганщини в Олександрії одержали гуманітарну допомогу

Керівництво Луганської області продовжує забезпечувати всебічний соціальний супровід та матеріальну підтримку громадян, які змушені були залишити власні домівки через бойові дії та релокуватися до інших регіонів України. В місті Олександрія Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) організував виїзну зустріч із переселенцями з Луганщини, які наразі тимчасово проживають на території Кіровоградської області. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА в п’ятницю, 22 травня.

Під час заходу евакуйованим громадянам надали фахову соціальну та юридичну підтримку. Також кожен присутній мав змогу особисто звернутися зі своїми проблемами та пропозиціями до директора Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА Оксани Волошиної.

Ключові питання громадян та оперативне реагування

Формат прямого діалогу дозволив представникам профільного відомства оперативно зафіксувати найбільш гострі потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Під час особистого спілкування з керівницею Департаменту люди найчастіше порушували такі питання:

порядок та правові підстави отримання цільової матеріальної допомоги;

перспективи та державні програми забезпечення тимчасовим і постійним житлом;

особливості оформлення та продовження державних соціальних виплат на дітей;

нюанси стабільного пенсійного забезпечення та верифікації документів.

Значну частину озвучених громадянами побутових та юридичних проблем вдалося вирішити безпосередньо на місці в оперативному порядку. Запити, які потребують додаткового опрацювання, Оксана Волошина взяла під особистий контроль для подальшої координації з відповідними міністерствами.

Розподіл гуманітарних вантажів для вразливих категорій

Паралельно з консультаційним процесом на майданчику заходу відбулася планова видача продуктових та гігієнічних наборів. Спеціалізовану гуманітарну допомогу для релокованих сімей надав благодійний фонд «Україна на долонях».

Ці вантажі були розподілені серед найбільш вразливих категорій населення, які раніше успішно пройшли обов’язкову попередню реєстрацію:

громадяни похилого віку (особи віком від 60 років);

діти та підлітки (неповнолітні віком до 18 років).

Загалом офіційну зустріч та пункт видачі в Олександрії відвідали 249 внутрішньо переміщених осіб із Луганської області. За даними організаторів, найстаршій учасниці заходу наразі виповнилося 89 років.

Луганська облдержадміністрація планує продовжувати практику виїзних прийомів у різних громадах для максимального охоплення потреб евакуйованого населення.