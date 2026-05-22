ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

ВПО з Луганщини в Олександрії одержали гуманітарну допомогу

Денис Молотов
ВПО з Луганщини в Олександрії одержали гуманітарну допомогу
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 22.05.2026.

Керівництво Луганської області продовжує забезпечувати всебічний соціальний супровід та матеріальну підтримку громадян, які змушені були залишити власні домівки через бойові дії та релокуватися до інших регіонів України. В місті Олександрія Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) організував виїзну зустріч із переселенцями з Луганщини, які наразі тимчасово проживають на території Кіровоградської області. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА в п’ятницю, 22 травня.

Під час заходу евакуйованим громадянам надали фахову соціальну та юридичну підтримку. Також кожен присутній мав змогу особисто звернутися зі своїми проблемами та пропозиціями до директора Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА Оксани Волошиної.

Ключові питання громадян та оперативне реагування

Формат прямого діалогу дозволив представникам профільного відомства оперативно зафіксувати найбільш гострі потреби внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Під час особистого спілкування з керівницею Департаменту люди найчастіше порушували такі питання:

  • порядок та правові підстави отримання цільової матеріальної допомоги;
  • перспективи та державні програми забезпечення тимчасовим і постійним житлом;
  • особливості оформлення та продовження державних соціальних виплат на дітей;
  • нюанси стабільного пенсійного забезпечення та верифікації документів.

Значну частину озвучених громадянами побутових та юридичних проблем вдалося вирішити безпосередньо на місці в оперативному порядку. Запити, які потребують додаткового опрацювання, Оксана Волошина взяла під особистий контроль для подальшої координації з відповідними міністерствами.

Розподіл гуманітарних вантажів для вразливих категорій

Паралельно з консультаційним процесом на майданчику заходу відбулася планова видача продуктових та гігієнічних наборів. Спеціалізовану гуманітарну допомогу для релокованих сімей надав благодійний фонд «Україна на долонях».

Ці вантажі були розподілені серед найбільш вразливих категорій населення, які раніше успішно пройшли обов’язкову попередню реєстрацію:

  • громадяни похилого віку (особи віком від 60 років);
  • діти та підлітки (неповнолітні віком до 18 років).

Загалом офіційну зустріч та пункт видачі в Олександрії відвідали 249 внутрішньо переміщених осіб із Луганської області. За даними організаторів, найстаршій учасниці заходу наразі виповнилося 89 років.

Луганська облдержадміністрація планує продовжувати практику виїзних прийомів у різних громадах для максимального охоплення потреб евакуйованого населення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Війська США прямують до Куби

ВАЖЛИВО

єОселя для ВПО: можливість почати нове життя у власній квартирі

СУСПІЛЬСТВО

Як Україна перетворилася з прохача на один з найцінніших безпекових активів Заходу

ПОДІЇ

Військові навчання біля кордонів рф: Фінляндія залучає партнерів

ПОЛІТИКА

У Полтавській області 17 травня зафіксували землетрус

ПОДІЇ

Корупція у Верховному Суді: подробиці

ВАЖЛИВО

Понад 240 боїв – Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту і показав карти

ВІЙНА

До проєкту зі збиття ворожих дронів зможуть долучатися місцеві громади – Свириденко

ПОДІЇ

Фейк: Подоляк заявив, що Україна готова «захистити Тайвань замість США»

СТОПФЕЙК

США не планують нових великих фінансових пакетів для України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

“Це інформаційний шум” – військовий експерт оцінив загрозу дистанційного мінування трас в тилу України

ПОДІЇ

Розвідка попереджає про підготовку росії до нової інформаційної кампанії проти України

ПОДІЇ

США знову продовжили дозвіл на продаж нафти з рф

ВАЖЛИВО

Луганщина: грошова компенсація та реабілітація дітей з інвалідністю і дорослих пільговиків

ЛУГАНЩИНА

«4-5 мільйонів індусів в Україні» – як Росія розганяє фейки, щоб розколоти тил

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип