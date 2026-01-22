Зеленський у Давосі: запланована зустріч із Дональдом Трампом

Шостий президент України Володимир Зеленський у Давосі розпочав участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходить у Швейцарії. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Інтерфакс-Україна у четвер, 22 січня.

📢 «Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом. Орієнтовно о 13:00 (за центральноєвропейським часом або 14:00 за Києвом — ред.) запланована зустріч із Дональдом Трампом… О 14:30 — основний виступ», — зазначив Никифоров.

За його словами, Зеленський у Давосі також візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery. У межах цього заходу шостий президент України проведе зустрічі з представниками міжнародних енергетичних компаній, під час яких обговорюватимуться питання відновлення України та співпраці в енергетичному секторі.

☝️ Участь України у форумі в Давосі традиційно розглядається як ключова платформа для міжнародних переговорів, залучення інвестицій і координації підтримки партнерів.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі заявив, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським протягом дня, хоча на той момент шостий президент України ще перебував у Києві.