На Сумщині чоловік загинув унаслідок підриву на міні

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: віддалене мінування російським боєприпасом за допомогою безпілотника.

У Великописарівській громаді зафіксовано черговий трагічний випадок загибелі цивільного через російську міну. 69-річний місцевий мешканець підірвався на вибуховому пристрої прямо біля свого подвір’я. Про загибель літнього чоловіка повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у середу, 6 травня 2026 року.

За попередніми даними, чоловік натрапив на міну, яку російські окупанти, імовірно, скинули з безпілотника. Така тактика дистанційного мінування житлових секторів стає дедалі поширенішою у прикордонних районах.

Отримані поранення виявилися несумісними з життям — потерпілий помер на місці до приїзду медиків.

📢 «Він натрапив на неї біля свого подвір’я. Ймовірно, росіяни скинули міну з дрона. Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Мінна небезпека на Сумщині

Ситуація з мінною безпекою в області залишається критичною. Випадок у Великописарівській громаді став черговим у ланцюгу подібних інцидентів:

  • Шосткинський район: Нещодавно на ворожій міні підірвався юнак.
  • Раніше повідомлялося про чотирьох мешканців області, які постраждали від вибухонебезпечного предмета.

Важливо: Очільник ОВА вкотре звернувся до жителів прикордоння з закликом бути максимально пильними, не пересуватися неперевіреними маршрутами та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.

👉 Також нагадаємо, що у понеділок вранці, 4 травня 2026 року, російські окупанти здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури Харківщини. На трасі Київ — Харків — Довжанський ворожий дрон атакував фургон, призначений для перевезення хліба.

