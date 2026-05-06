На Сумщині чоловік загинув унаслідок підриву на міні

У Великописарівській громаді зафіксовано черговий трагічний випадок загибелі цивільного через російську міну. 69-річний місцевий мешканець підірвався на вибуховому пристрої прямо біля свого подвір’я. Про загибель літнього чоловіка повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у середу, 6 травня 2026 року.

За попередніми даними, чоловік натрапив на міну, яку російські окупанти, імовірно, скинули з безпілотника. Така тактика дистанційного мінування житлових секторів стає дедалі поширенішою у прикордонних районах.

Отримані поранення виявилися несумісними з життям — потерпілий помер на місці до приїзду медиків.

📢 «Він натрапив на неї біля свого подвір’я. Ймовірно, росіяни скинули міну з дрона. Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Мінна небезпека на Сумщині

Ситуація з мінною безпекою в області залишається критичною. Випадок у Великописарівській громаді став черговим у ланцюгу подібних інцидентів:

Нещодавно на ворожій міні підірвався юнак. Раніше повідомлялося про чотирьох мешканців області, які постраждали від вибухонебезпечного предмета.

Важливо: Очільник ОВА вкотре звернувся до жителів прикордоння з закликом бути максимально пильними, не пересуватися неперевіреними маршрутами та в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів.

