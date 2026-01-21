Трамп у Давосі: США мають ракету, здатну «знищити все»

У США створили ракету, яка може «все знищити». Про це заявив американський президент Дональд Трамп, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у середу, 21 січня.

За словами глави Білого дому, нинішні глобальні ризики значно перевищують ті, з якими світ стикався за часів Другої світової війни. Причиною цього він назвав ядерну та іншу сучасну зброю, деталі якої, за його словами, не можуть бути оприлюднені публічно.

📢 «Два тижні тому з’явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету. Немає поки що такого ППО, яка знищила б цю ракету», — заявив Трамп.

☝️ Таким чином президент США знову акцентував увагу на технологічній перевазі американського військово-промислового комплексу та нових загрозах для глобальної безпеки.

Раніше цього ж дня стало відомо, що Дональд Трамп уже згадував про секретну зброю США, відповідаючи на запитання журналістів щодо ситуації навколо Венесуели. Тоді президент також не навів жодних технічних подробиць.

Водночас американський телеканал CNN раніше повідомляв, що Пентагон понад рік проводив випробування спеціального пристрою, який може бути пов’язаний із так званим «Гаванським синдромом» — хвилею загадкових захворювань, що впродовж кількох років фіксувалися серед американських розвідників, дипломатів і військових на Кубі.

Попри резонансні заяви Трампа, жодних офіційних технічних характеристик нової ракети США або підтверджень з боку Пентагону наразі оприлюднено не було.