Вулкан Майон прокинувся на Філіппінах

Ілюстративне фото з відкритих джерел.

На Філіппінах активізувався один із найвідоміших вулканів країни — Майон. Зафіксовано початок виверження, під час якого в атмосферу піднявся значний стовп попелу. Про це повідомив Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (PHIVOLCS).

Фахівці зазначають, що події вже присвоєно третій рівень загрози, який передбачає помірну або інтенсивну вулканічну активність.

☝️ У зв’язку з цим запроваджено обмеження: перебування людей заборонене в радіусі 6 кілометрів навколо кратера. Такі заходи спрямовані на мінімізацію ризиків для населення через можливі викиди лави, попелу та газів.

ℹ️ Вулкан Майон, висота якого перевищує 2400 метрів, відомий своєю майже ідеальною конусоподібною формою, що робить його популярним туристичним об’єктом. Водночас він залишається найактивнішим серед 24 діючих вулканів Філіппін, що зумовлює постійну увагу з боку науковців і рятувальних служб.

📌 На тлі цієї події фахівці також нагадують про інші прояви вулканічної активності у світі. Зокрема, у березні землетрус магнітудою 4,5 зафіксували в районі вулкана Етна в Італії, що призвело до пошкоджень у муніципалітеті Рагальна.

Окрім цього, науковці повідомляли про ознаки активізації підводного супервулкана Кікай поблизу узбережжя Японії, який вважається одним із потенційно найнебезпечніших на планеті.

👉 Також раніше супервулкан Кампі Флегрей знову привернув увагу науковців після землетрусу магнітудою 6,0, який стався в ніч на 10 березня в районі Неаполя.

