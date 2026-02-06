П’ятниця, 6 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський розкритикував роботу ППО в окремих регіонах

Денис Молотов
Зеленський розкритикував роботу ППО в окремих регіонах
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо безпекової ситуації в Києві та регіонах, під час якої критично оцінив роботу протиповітряної оборони (ППО) в окремих областях. Про це шостий глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 6 лютого.

📢 «Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття “шахедів”», — написав шостий президент України.

☝️ Зеленський також поінформував про складну ситуацію з теплопостачанням у столиці. За його словами, в Києві без опалення залишаються близько 1200 житлових будинків у різних районах.

📢 «Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу», — зазначив глава держави.

Окрему увагу на селекторі приділили атакам на критичну інфраструктуру. За словами Зеленського, протягом січня зафіксували суттєве зростання кількості російських ударів саме по об’єктах залізниці.

Зеленський розкритикував роботу ППО в окремих регіонах 01
Фото: шостий президент України, Зеленський Володимир Олександрович / 06.02.2026 / Telegram

🔹 Міністерство внутрішніх справ доповіло про залучення необхідних сил для відновлювальних робіт, а також про функціонування пунктів підтримки й обігріву.

🔹 Міністр енергетики поінформував про графік введення в експлуатацію об’єктів когенерації.

🔹 Прем’єр-міністр України доповіла про виконання урядових програм допомоги, зокрема програми «теплових пакунків», яку планують розширювати.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю та зранку російські війська атакували Україну сімома ракетами та 328 дронами різних типів. Більшість повітряних цілей було знищено або подавлено силами ППО та РЕБ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📌 Також уранці 6 лютого у Кропивницькому пролунали вибухи — перед цим у місті оголосили повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К, носія ракети «Кинджал».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Укренерго повідомило про наслідки російських атак і негоди

ВАЖЛИВО

Командир частини на Київщині організував розкрадання продуктів для військових — ДБР

КРИМІНАЛ

“Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто”: експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

ПОДІЇ

Понад третина зі 133 боїв – на Покровському, Гуляйпільському та Слов’янському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

150 військових і 7 цивільних повернулися додому з полону рф

ВАЖЛИВО

Продовжено санкції проти Дитра Фірташа і Тараса Козака

ПОЛІТИКА

ОБСЄ і Україна обговорили роль організації у досягненні справедливого миру

ПОЛІТИКА

У Києві без тепла залишаються 1100+ будинків

ВЛАДА

Постачання озброєнь КНДР на росію різко сповільнилися – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Зеленський озвучив дані про втрати ЗСУ у війні з рф

ВЛАДА

Укренерго повідомило про аварійні відключення після масованої атаки рф

ВАЖЛИВО

Київ на межі санітарного зриву: уроки кризового січня

ТОЧКА ЗОРУ

Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України

ВАЖЛИВО

росія атакувала Запоріжжя: двоє загиблих, кількість поранених зростає

ВАЖЛИВО

Фейк: Українські біженці у Франції були залучені  у 80% спроб організувати терористичні акти — відео МІ6

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ