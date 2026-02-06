Зеленський розкритикував роботу ППО в окремих регіонах

Шостий президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо безпекової ситуації в Києві та регіонах, під час якої критично оцінив роботу протиповітряної оборони (ППО) в окремих областях. Про це шостий глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 6 лютого.

📢 «Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття “шахедів”», — написав шостий президент України.

☝️ Зеленський також поінформував про складну ситуацію з теплопостачанням у столиці. За його словами, в Києві без опалення залишаються близько 1200 житлових будинків у різних районах.

📢 «Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу», — зазначив глава держави.

Окрему увагу на селекторі приділили атакам на критичну інфраструктуру. За словами Зеленського, протягом січня зафіксували суттєве зростання кількості російських ударів саме по об’єктах залізниці.

🔹 Міністерство внутрішніх справ доповіло про залучення необхідних сил для відновлювальних робіт, а також про функціонування пунктів підтримки й обігріву.

🔹 Міністр енергетики поінформував про графік введення в експлуатацію об’єктів когенерації.

🔹 Прем’єр-міністр України доповіла про виконання урядових програм допомоги, зокрема програми «теплових пакунків», яку планують розширювати.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю та зранку російські війська атакували Україну сімома ракетами та 328 дронами різних типів. Більшість повітряних цілей було знищено або подавлено силами ППО та РЕБ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📌 Також уранці 6 лютого у Кропивницькому пролунали вибухи — перед цим у місті оголосили повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К, носія ракети «Кинджал».