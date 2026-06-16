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Мільйони євро від ЄС підуть на ремонт саркофага ЧАЕС та Лавру

Денис Молотов
Денис Молотов
Мільйони євро від ЄС підуть на ремонт саркофага ЧАЕС та Лавру
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 16.06.2026

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 75 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Про це офіційно повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у вівторок, 16 червня.

Виділені кошти допоможуть усунути наслідки ворожих повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Партнери прагнуть оперативно мінімізувати екологічні ризики для всього європейського континенту.

📢 «Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції», – йдеться у повідомленні.

Відновлення об’єктів ЧАЕС за підтримки Франції

Грантові кошти будуть цілеспрямовано спрямовані на відновлення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Цей стратегічний об’єкт зазнав пошкоджень внаслідок нещодавніх російських атак із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Шостий президент України В.О. Зеленський на полях міжнародного саміту G7 повідомив журналістам деталі домовленостей:

  • Французька Республіка бере на себе зобов’язання повністю відновити пошкоджений російськими ударами саркофаг на ЧАЕС. Париж чітко розуміє всі загрози від небезпечних ударів та системного застосування дронів російською федерацією;

Глава держави особисто подякував президенту Еммануелю Макрону за таку швидку та рішучу реакцію.

📢 «Окремо Франція сказала, що розуміє всі небезпечні удари, застосування дронів російською федерацією і відбудує саркофаг у Чорнобилі. Я йому (президенту Еммануелю Макрону – ред.) подякував за це», – сказав глава держави.

Нагадаємо, загрози ядерній безпеці в регіоні фіксувалися і раніше. Так, 7 червня російські війська атакували безпілотником Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Цей важливий об’єкт розташований приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС.

Залучення Швейцарії до відбудови Києво-Печерської лаври

Окрім ліквідації наслідків екологічних загроз, європейські країни долучаться до збереження релігійної та культурної спадщини України. Український лідер нагадав про результати вчорашніх важливих перемовин. Під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармеленом було офіційно досягнуто домовленості про участь іноземних фахівців у гуманітарній місії.

Параметри відновлення української християнської святині:
  • швейцарські архітектори та реставратори долучаться до безпосередньої відбудови пошкоджених об’єктів у Києво-Печерській лаврі;
  • іноземні фахівці працюватимуть над реставрацією спільно з українськими спеціалістами.

📢 «Ми обговорили щодо відновлення Лаври, і вони разом з нашими спеціалістами будуть цим займатися. Дякую, Швейцаріє, за таку ініціативу і підтримку», – зазначив В.О. Зеленський.

Ці кроки стали відповіддю на варварські дії окупантів. Нагадаємо, у ніч проти 15 червня внаслідок чергової російської атаки на столицю сталася масштабна пожежа в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Тоді було суттєво пошкоджено й інші історичні будівлі на території стародавньої святині. росіяни цілеспрямовано атакували лавру двома ударними дронами типу «шахед».

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