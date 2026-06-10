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Нові рішення щодо ППО: підсумки візиту до Таллінна

Денис Молотов
Денис Молотов
Нові рішення щодо ППО: підсумки візиту до Таллінна
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Під час візиту шостого президента України В.О. Зеленського до Таллінна з низкою союзників було досягнуто нових рішень щодо протиповітряної оборони. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві в середу, 10 червня.

Він окремо нагадав, що питання посилення ППО залишається номером один для України. Ця тема активно просувається на всіх міжнародних переговорах.

📢 «Більше того, я можу вам теж привідкрити трошки завісу, що під час нинішніх візитів президента до Таллінна в вході переговорів з низкою союзників теж була досягнута низка нових рішень щодо протиповітряної оборони», – заявив Тихий.

Пошук додаткових засобів та ракет-перехоплювачів

Речник зовнішньополітичного відомства додав, що зараз для української дипломатії головним пріоритетом є імплементація досягнутих рішень. Процес вимагає злагодженої роботи з партнерами.

📢 «Вдалося знайти Україні низку додаткових засобів: як систем, так і перехоплювачів», – уточнив він і розповів, що тепер потрібні фінансові ресурси, частина з яких «вже знайдена».

«Коли фіналізуємо, то сподіваюся, що буде можливість швидко доставити ці засоби… в Україну», – сказав Тихий.

Дипломат детально пояснив особливості знайденого озброєння. За його словами, вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких спливає через певний час термін придатності, що можна отримати для України. І зараз з цього приводу ведуться активні переговори.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи йдеться про ракети для американських систем Patriot PAC-3 чи PAC-2, Георгій Тихий не став конкретизувати деталі. Проте він лаконічно відповів: «І те, і те, і ще щось».

Критична потреба України в антибалістичних ракетах

Раніше В.О. Зеленський заявив про недостатність виробництва антибалістичних ракет в США. Він наголосив на критичній залежності України від цих поставок.

За його словами, «60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо».

  • Також нещодавно Зеленський надіслав офіційного листа президенту США Дональду Трампу і американському Конгресу. У цьому зверненні детально йшлося про поточну нестачу засобів ППО для захисту українських міст.
  • Німеччина надасть фінансування на підтримку чеської ініціативи. Програма спрямована на постачання боєприпасів для України з метою забезпечення оборонних потреб.
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