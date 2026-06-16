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Бійці СБУ успішно знищують ворожі БпЛА на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Бійці СБУ успішно знищують ворожі БпЛА на Донеччині
Служба безпеки України / скриншот із відео / Facebook

Бійці СБУ успішно перехоплюють та знищують ворожі БпЛА на Донеччині, демонструючи високу ефективність у протидії повітряним загрозам. Про це офіційно повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Співробітники 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ведуть безперервне полювання на російські безпілотники у небі над Донеччиною. Кожен ліквідований апарат дозволяє захистити наземні підрозділи від ударів та коригування артилерії.

Результати бойової роботи та типи знищених повітряних цілей

На рахунку наших бійців – знищення значної кількості ударних та розвідувальних БпЛА різних типів. Окупаційні російські війська активно застосовують ці засоби для штурмових дій та збору інформації на лінії фронту.

У ході бойових чергувань спецпризначенці успішно знешкодили такі повітряні системи ворога:

  • важкі ударні дрони-камікадзе типу «Герань-5» («Shahed»);
  • новітній баражуючий боєприпас «V2U», оснащений інтегрованими елементами штучного інтелекту;
  • тактичні ударні безпілотні апарати моделі «Молнія-2»;
  • небезпечні розвідувально-ударні дрони типу «Ланцет».

Кожен знищений ворожий безпілотник – це врятовані життя українських захисників і мирних мешканців. Також це повністю зірвані плани ворога щодо ведення повітряної розвідки та атак на бойові позиції Сил оборони України.

Застосування українських безпілотних систем «Генерал Черешня Air»

Для надійного захисту українського неба бійці СБУ використовують сучасні дрони-перехоплювачі українського виробництва «Генерал Черешня Air». Вітчизняна розробка дозволяє наздоганяти та ліквідовувати техніку окупантів без використання дефіцитних ракет ППО.

Спецпризначенці продовжують тримати під жорстким контролем повітряний простір на Донецькому напрямку. Робота із зачистки неба від російських шпигунів та камікадзе триває у цілодобовому режимі.

👉 Також нагадаємо, що співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях як на лінії фронту, так і в глибокому тилу продовжують щоденну роботу з підриву воєнних спроможностей ворога.

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