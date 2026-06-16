Від Луганщини для фронту придбали понад 840 одиниць БпЛА

Очільник Луганщини Олексій Харченко повідомив про масштабне підсилення українських військових підрозділів на передовій. Понад 840 БпЛА офіційно передали 125-й бригаді для виконання бойових завдань. Очільник Луганщини зустрівся із військовими зі 125-ої окремої важкої механізованої бригади. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 16 червня.

Це зразкове з’єднання механізованих військ, яке наразі входить до складу 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ. Військова адміністрація регіону продовжує оперативно реагувати на термінові запити захисників.

📢 «Бійці потребували забезпечення дронами. Бригада звернулася з конкретною пропозицією. Оборонцям необхідно було придбати те, що вже перевірено в бойових умовах», – наголосив Олексій Харченко.

Фінансування військового запиту та обсяги допомоги

Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що для повного забезпечення потреб цієї військової частини було залучено значний фінансовий ресурс. Координація зусиль дозволила провести закупівлі без зайвих бюрократичних затримок.

Параметри виділення бюджетних коштів та терміни реалізації:

фінансування потреб даного підрозділу здійснювалося упродовж квітня і травня поточного року;

загальний обсяг виділених обласною владою коштів склав майже 30 мільйонів гривень ;

; увесь фінансовий ресурс був цілеспрямовано використаний за прямим призначенням на запит командування.

Постачання такої кількості безпілотного літального апарата суттєво підвищить бойові спроможності військових у розвідці та ураженні цілей.

Характеристики та модифікації дронів «Генерал Черешня»

Закуплена техніка є перевіреним інструментом у сучасній високотехнологічній війні. Воїни отримали саме ті моделі безпілотного літального апарата, які довели свою високу ефективність під час виконання реальних операцій.

Деталі переданої партії безпілотної авіації:

ці кошти були спрямовані для придбання 841 безпілотного літального апарата «Генерал Черешня»;

підрозділ отримав техніку у складі кількох різних модифікацій;

частина безпілотників укомплектована сучасною тепловізійною камерою для роботи в нічний час.

📢 «Ці кошти були спрямовані для придбання 841 безпілотного літального апарата “Генерал Черешня” різних модифікацій, зокрема з тепловізійною камерою. Упевнений, ці дрони допоможуть нашим Захисникам стримати ворога», – сказав Олексій Харченко.

Нова партія обладнання вже найближчим часом буде розподілена між бойовими розрахунками бригади безпосередньо на лінії зіткнення. Влада обіцяє і надалі підтримувати підрозділи ЗСУ.

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👉 Також нагадаємо, що очільник Луганщини Олексій Харченко зустрівся з військовими 3-ї окремої штурмової бригади, які боронять країну на східному фронті.