П'ятниця, 6 Лютого, 2026
ВІЙНА

Повідомлено про наслідки російського удару по Кіровоградщині

Денис Молотов
Повідомлено про наслідки російського удару по Кіровоградщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська з ночі здійснили масовану атаку на Кіровоградську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження ліній електропередач і приватної житлової забудови. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

За його словами, в одній із громад Олександрійського району внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. На місцях працюють відповідні служби.

Очільник ОВА зазначив, що до ліквідації наслідків обстрілу вже залучені аварійні бригади ПрАТ «Кіровоградобленерго».

📢 «Роблять все можливе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та відновити стабільне електропостачання», — повідомив Райкович.

Окрім цього, у Кропивницькому районі внаслідок російської атаки було пошкоджено складську будівлю. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 6 лютого у Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет типу «Кинджал».

Також повідомлялося, що в ніч проти 5 лютого російські війська атакували територію України двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М», а також 183 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 156 ворожих дронів.

👉 Нагадаємо, що третина зі 152 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 лютого.

