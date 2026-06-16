Іван Бочко став першим заступником голови Луганської ОВА

У керівництві Луганської обласної державної адміністрації відбулися суттєві кадрові зміни. Новим першим заступником голови став досвідчений управлінець Іван Бочко. Відповідне розпорядження № 184-к голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко підписав 15 червня 2026 року.

Глава області офіційно представив посадовця керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та громад Луганської області. Олексій Харченко висловив упевненість, що нове призначення значно підвищить ефективність роботи установи.

📢 «Іван Сергійович має значний досвід роботи у центральних органах влади, що стане в нагоді для виконання його нових службових обов’язків та суттєво підсилить напрями діяльності облдержадміністрації, які він куруватиме: взаємодію з правоохоронними органами та підтримку Сил оборони, економіку та соціальний захист ВПО», – зазначив Олексій Харченко.

Напрями діяльності нового першого заступника Луганської ОДА

На новій державній посаді Іван Бочко зосередиться на розв’язанні найбільш критичних питань, пов’язаних із життєдіяльністю релокованих установ та допомогою громадянам в евакуації.

До сфери його безпосередніх службових обов’язків віднесені такі напрями:

ефективна та системна взаємодія з місцевими правоохоронними органами;

всебічна матеріально-технічна підтримка українських Сил оборони на передовій;

координація регіональних економічних програм Луганської області;

всебічний соціальний захист та гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Трудова біографія та професійний шлях Івана Бочка

Новопризначений урядовець має багаторічний безперервний стаж роботи у провідних державних інституціях країни.

2002 рік — розпочав роботу в органах влади як помічник-консультант народного депутата України;

— розпочав роботу в органах влади як помічник-консультант народного депутата України; до 2016 року — працював в Апараті Верховної Ради України. Завершив роботу на посаді заступника керівника управління з питань проходження законопроєктів та роботи з комітетами і депутатськими фракціями Головного організаційного управління. Одночасно завідував відділом реєстрації та обліку проходження законопроєктів ВРУ;

— працював в Апараті Верховної Ради України. Завершив роботу на посаді заступника керівника управління з питань проходження законопроєктів та роботи з комітетами і депутатськими фракціями Головного організаційного управління. Одночасно завідував відділом реєстрації та обліку проходження законопроєктів ВРУ; 2017–2024 роки — працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Пройшов шлях від завідувача відділу до директора Департаменту з питань взаємодії з Верховною Радою України, іншими державними органами;

— працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Пройшов шлях від завідувача відділу до директора Департаменту з питань взаємодії з Верховною Радою України, іншими державними органами; 2024–2026 роки — працював у Міністерстві фінансів України: спочатку на посаді директора Фінансово-господарського департаменту – головного бухгалтера, згодом – державного секретаря.

Кадрові ротації у керівному складі адміністрації

Офіційне призначення нового першого заступника також призвело до перерозподілу обов’язків серед інших членів управлінської команди Луганської ОВА.

Олексій Смирнов, який раніше обіймав посаду першого заступника голови облдержадміністрації, офіційно переведений на посаду заступника. До його нових повноважень віднесені такі важливі питання:

реалізація регіональної житлової політики для постраждалого населення;

координація процесів реінтеграції деокупованих територій;

відновлення пошкодженої інфраструктури громад Луганщини.

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Оновлена команда адміністрації вже розпочала виконання своїх обов’язків у межах затвердженого розподілу повноважень.

👉 Також нагадаємо, що визначено пріоритети медичної підтримки та розширено доступ луганців до безкоштовного санаторного лікування. Сьогодні відбулося засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я Луганської області