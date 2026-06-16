На Дніпропетровщині росіяни вбили мирних жителів

У Нікополі внаслідок атаки російського FPV-дрона загинули троє людей. Про це офіційно повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі у вівторок, 16 червня.

Ворог здійснив підступний напад на цивільних громадян серед білого дня. Російські військові продовжують використовувати безпілотники для терору проти мирного населення.

📢 «Ворог поцілив FPV-дроном по людях, які пересувалися дорогою. Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці», – написав очільник області.

Олександр Ганжа також оприлюднив фото з місця подій, а якому зображено обгорілий інвалідний візок.

Наслідки масованих ворожих обстрілів чотирьох районів області

Загалом протягом доби 16 червня ситуація в регіоні залишалася вкрай напруженою. Три людини загинули, ще троє дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони артилерією та безпілотниками різних модифікацій.

Наслідки ворожих ударів по територіях Дніпропетровської області:

На Нікопольщині найбільше потерпали сам райцентр, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Внаслідок вибухів пошкоджені місцеві підприємства, адмінбудівля, магазини, собор, приватні будинки та автомобілі. Окрім трьох загиблих, тут поранена 77-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно;

найбільше потерпали сам райцентр, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Внаслідок вибухів пошкоджені місцеві підприємства, адмінбудівля, магазини, собор, приватні будинки та автомобілі. Окрім трьох загиблих, тут поранена 77-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно; У Кам’янському районі під ворожою атакою були місто Кам’янське і Криничанська громада. На території населених пунктів понівечені заправка та приватні автівки. Під час обстрілу постраждали 61-річний чоловік та 36-річна жінка, обидва лікуватимуться вдома;

під ворожою атакою були місто Кам’янське і Криничанська громада. На території населених пунктів понівечені заправка та приватні автівки. Під час обстрілу постраждали 61-річний чоловік та 36-річна жінка, обидва лікуватимуться вдома; На Синельниківщині росіяни поцілили по території Дубовиківської громади, де вибухом пошкоджений один приватний будинок;

росіяни поцілили по території Дубовиківської громади, де вибухом пошкоджений один приватний будинок; У Криворізькому районі противник завдав чергового артилерійського удару по Зеленодольській громаді, масштаб руйнувань з’ясовується.

На місцях прильотів працюють рятувальники та представники комунальних служб, які допомагають громадянам долати наслідки руйнувань.

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Статистика обстрілів регіону за минулу добу

Обстріли міст та сіл області мають системний характер. Окупанти щодня використовують значний арсенал озброєння для руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, минулої доби ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок тих попередніх атак одна людина отримала поранення різного ступеня важкості. Правоохоронці фіксують усі злочини військових рф проти мирного населення України.

👉 Також стало відомо, що в результаті російського удару по Києво-Печерській лаврі збитки перевищили 500 млн гривень. Про це офіційно заявив гендиректор національного заповідника Максим Остапенко