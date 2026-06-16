ДБР розслідує смерть 29-річного чоловіка після перебування в ТЦК

Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) розпочали офіційне розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на Закарпатті. Про це повідомила пресслужба бюро у вівторок, 16 червня.

Підставою для офіційної реєстрації кримінального провадження стала інформація, масово поширена в медіа та соціальних мережах. У повідомленнях йшлося про можливе застосування до затриманого чоловіка фізичного насильства під час перебування у ТЦК.

Хронологія госпіталізації та медичні обставини трагедії

За попередніми офіційними даними правоохоронців, під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на стрімке погіршення самопочуття. Його двічі оперативно доставляли до місцевого медичного закладу.

Розвиток ситуації зафіксовано правоохоронцями наступним чином:

після першого обстеження лікарі надали пацієнту необхідну допомогу та офіційно виписали його;

після першої виписки громадянина знову повернули на територію ТЦК;

наступного дня чоловіка довелося повторно госпіталізувати у критичному стані;

причиною другої госпіталізації стала раптова зупинка серця громадянина;

попри проведені реанімаційні заходи лікарів, через кілька днів він помер у лікарні, так і не приходячи до тями.

⚖️ Юридична кваліфікація та хід слідчих дій ДБР

За цим трагічним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) невідкладно внесено відомості за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі слідчими органами активно тривають першочергові слідчі дії. Працівники ДБР виконують такі завдання:

детально встановлюють усі обставини та хронологію цієї трагічної події;

ретельно перевіряють правомірність дій службових осіб ТЦК та СП;

оцінюють своєчасність і повноту надання медичної допомоги цивільними лікарями;

призначають усі необхідні комплексні судові експертизи для встановлення остаточної та точної причини смерті.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті в лікарні вмер чоловік, якого доставили з території ТЦК. Військові керівники тоді офіційно запевнили громадськість, що будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК не відбувалося. Остаточну крапку у цій справі має поставити офіційне слідство ДБР.