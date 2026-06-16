ДБР розслідує смерть 29-річного чоловіка після перебування в ТЦК

Працівники Держбюро розслідувань (ДБР) розпочали офіційне розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) на Закарпатті. Про це повідомила пресслужба бюро у вівторок, 16 червня.
Підставою для офіційної реєстрації кримінального провадження стала інформація, масово поширена в медіа та соціальних мережах. У повідомленнях йшлося про можливе застосування до затриманого чоловіка фізичного насильства під час перебування у ТЦК.
Хронологія госпіталізації та медичні обставини трагедії
За попередніми офіційними даними правоохоронців, під час перебування у приміщенні центру чоловік неодноразово скаржився на стрімке погіршення самопочуття. Його двічі оперативно доставляли до місцевого медичного закладу.
Розвиток ситуації зафіксовано правоохоронцями наступним чином:
- після першого обстеження лікарі надали пацієнту необхідну допомогу та офіційно виписали його;
- після першої виписки громадянина знову повернули на територію ТЦК;
- наступного дня чоловіка довелося повторно госпіталізувати у критичному стані;
- причиною другої госпіталізації стала раптова зупинка серця громадянина;
- попри проведені реанімаційні заходи лікарів, через кілька днів він помер у лікарні, так і не приходячи до тями.
⚖️ Юридична кваліфікація та хід слідчих дій ДБР
За цим трагічним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) невідкладно внесено відомості за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Наразі слідчими органами активно тривають першочергові слідчі дії. Працівники ДБР виконують такі завдання:
- детально встановлюють усі обставини та хронологію цієї трагічної події;
- ретельно перевіряють правомірність дій службових осіб ТЦК та СП;
- оцінюють своєчасність і повноту надання медичної допомоги цивільними лікарями;
- призначають усі необхідні комплексні судові експертизи для встановлення остаточної та точної причини смерті.
👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті в лікарні вмер чоловік, якого доставили з території ТЦК. Військові керівники тоді офіційно запевнили громадськість, що будь-яке застосування фізичної сили або інших заходів примусу до громадянина з боку працівників ТЦК не відбувалося. Остаточну крапку у цій справі має поставити офіційне слідство ДБР.
- У Тернопільському ТЦК та СП тривалий час незаконно утримувались люди з психічними розладами та підтвердженою інвалідністю, що стало предметом окремого розслідування.
- У Донецькій області правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом загибелі цивільного громадянина. У місті Краматорськ правоохоронці наразі детально з’ясовують усі обставини смерті чоловіка після резонансного інциденту, що стався під час його офіційного супроводу працівниками ТЦК.
- Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК.
- Працівники ДБР завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.