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Названо збитки від російської атаки на Лавру

Денис Молотов
Денис Молотов
Названо збитки від російської атаки на Лавру 012
Фото: наслідки російського удару по Києво-Печерській лаврі / Київ / ДСНС України

В результаті російського удару по Києво-Печерській лаврі збитки перевищили 500 млн гривень. Про це офіційно заявив гендиректор національного заповідника Максим Остапенко, повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» у вівторок, 16 червня.

За словами керівника установи, музейники та екстрені служби відреагували на надзвичайну ситуацію максимально оперативно. Це дозволило врятувати унікальні історичні цінності.

📢 «Виконано величезний об’єм надзвичайно важливих першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту», – розповів він.

Поточний стан Успенського собору та масштаби руйнувань

Остапенко зазначив, що пошкодженими є понад 80% в даху Успенського собору. Проте найголовніше, що міським службам та рятувальникам вдалося вчасно запобігти проникненню відкритого вогню всередину будівлі. Разом з тим міцний фундамент собору взагалі не зазнав пошкоджень.

Загалом руйнування зачепили значну частину території національної святині:

  • основними об’єктами, які найбільше постраждали від вибухів, є Успенський собор та історична вежа Кушника;
  • загалом різних руйнувань та пошкоджень зазнало ще 17 окремих об’єктів заповідника;
  • наразі експертами проводиться комплексна оцінка фінансових втрат для підготовки проєктної документації.

📢 «Наразі збитки оцінюються, і…» – заявив гендиректор. – «…ми вже можемо точно сказати, що вони перевищують 500 млн грн, але далі буде тривати робота по комплексному аналізу всіх елементів які необхідні для подальшої реставрації, виходячи з сьогоднішнього цінових моментів, різноманітних можливостей і ця цифра буде уточнена».

Напрями реставрації, терміни відновлення та богослужіння

За словами Максима Остапенка, основні фінансові кошти заповіднику будуть першочергово необхідні на формування абсолютно нової конструкції даху. Також гроші спрямують на відновлення пошкоджених куполів та складні позолотні роботи.

Невідкладного ремонту потребують такі елементи внутрішньої інфраструктури:

  • розбиті та обірвані внутрішні електричні мережі;
  • зруйнована система захисту будівлі від блискавки;
  • пошкоджені комунікації вентиляції та кондиціонування повітря.

На запитання журналістів про те, скільки саме часу знадобиться на повне відновлення, Остапенко розкрив прогнози архітекторів. За оцінками провідних фахівців, при оптимальному і позитивному розвитку подій, реставраційні роботи і повне відновлення може тривати близько двох років.

Наразі адміністрацією детально вивчається можливість відновлення безпечного відвідування об’єктів лаври. Фахівці визначають, які саме екскурсійні маршрути будуть доступні для відвідувачів під час тривалого проведення відновлювальних робіт.

Що стосується відновлення регулярних богослужінь в Успенському соборі, то очільник заповідника прогнозує позитивні зрушення. Остапенко очікує, що після швидкого спорудження тимчасового захисного укриття відвідування в обмеженому форматі може розпочатися через декілька місяців.

Також рятувальники ДСНС повідомили про хід першочергових робіт:

📢 «Тривають аварійно-відновлювальні роботи у Києво-Печерській лаврі після російської атаки 15 червня.

Наразі майже 100 рятувальників та 30 одиниць спеціальної інженерної техніки працюють над перекриттям даху Свято-Успенського собору та розбирають пошкоджені конструкції будівлі, щоб не допустити негативних наслідків у разі зміни погодних умов.

До робіт залучені, зокрема, рятувальники столичного гарнізону, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей», – йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

👉 Нагадаємо, 15 червня рашисти атакували Україну 70 ракетами і понад 600 дронами. Основним напрямком цього масованого терористичного удару став Київ. У столиці 5 людей загинули і понад 40 мирних громадян постраждали. Серед головних руйнувань у місті – об’єкти Києво-Печерської лаври, які зазнали прямої атаки двох ударних безпілотників типу «шахед».

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