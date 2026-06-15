Історія спротиву: у столиці відкрили виставку до річниці оборони Луганського аеропорту

У Києві відкрили тематичну виставку «Початок спротиву: оборона Луганського аеропорту», присвячену дванадцятій річниці оборони летовища. Масштабну вуличну експозицію, підготовлену фахівцями Українського інституту національної пам’яті, розмістили у сквері на Контрактовій площі. Пам’ять про оборонців Луганського аеропорту має бути вшанована окремою датою – про це заявили учасники під час урочистого заходу. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА у понеділок, 15 червня.

Присутні детально згадали події 2014 року, коли Луганщина стала одним із перших регіонів, де розгорнулася боротьба за незалежність і цілісність України. Саме тривалі бої за стратегічне летовище стали однією з перших великих битв російсько-української війни та символом незламності українського війська.

Трагічні сторінки початку війни та учасники заходу

Окрему увагу під час відкриття експозиції приділили трагічним подіям ночі 14 червня 2014 року. Тоді російські сили збили військово-транспортний літак Іл-76 під час заходу на безпосередню посадку до Луганського аеропорту. Унаслідок цього підступного теракту загинули 49 українських військовослужбовців.

У відкритті меморіальної виставки взяли участь:

державні посадовці та керівники профільних відомств;

безпосередні захисники Луганського аеропорту, які тримали оборону влітку 2014 року;

представники переміщеної освітньої спільноти Луганської області;

відомі українські науковці, історики та громадські діячі.

Заяви організаторів щодо увіковічення подвигу героїв

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив на важливості збереження історичної пам’яті про події російсько-української війни.

📢 «Оборона Луганського аеропорту є частиною великої історії українського спротиву. Наше завдання сьогодні – не лише зберегти пам’ять про загиблих Героїв, а й передати правду про ці події наступним поколінням», – зазначити він.

Директор Департаменту інформаційної політики Луганської обласної військової адміністрації Альбіна Кушелева наголосила на особливому значенні оборони Луганського аеропорту для сучасної історії Луганщини.

📢 «Переконана, що подвиг оборонців аеропорту заслуговує на окреме місце в національній пам’яті та календарі пам’ятних дат України. Це можливість нагадувати суспільству про людей, які одними з перших стали на захист української державності під час російської агресії», – акцентувала вона.

Спогади ветеранів летовища та інформаційна боротьба

За словами учасників заходу, захист аеропорту залишається одним із ключових символів спротиву російській агресії у 2014 році. Безпосередні захисники Луганського аеропорту Роман Сегейда та Антон Глушко поділилися з присутніми спогадами про оборону летовища, бойове братерство та щоденну важку боротьбу українських військових за утримання стратегічного об’єкта в перші місяці війни.

📢 «Ми воювали не за нагороди чи визнання. Ми виконували свій обов’язок. Сьогодні важливо, щоб про ті події знали молоді українці та розуміли, якою ціною виборювалася можливість жити у вільній державі», – зауважив Роман Сегейда.

Громадська діячка та співавторка книги «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» Анастасія Глотова наголосила на важливості донесення правди про події на Луганщині до міжнародної аудиторії.

📢 «Світ має знати, що російська агресія проти України розпочалася не у 2022 році. Історія оборони Луганського аеропорту – це історія людей, які одними з перших стали на захист української державності та заплатили за це високу ціну», – зазначила вона.

Презентована виставка детально розповідає про захисників Луганського аеропорту, учасників місцевого Луганського Євромайдану, волонтерів і звичайних мешканців Луганщини, які активно долучилися до боротьби за Україну. Її головна мета – надійно зберегти пам’ять про героїв, популяризувати маловідомі сторінки українського спротиву та нагадати про ціну, яку Україна платить за свободу і незалежність.

Експозиція сприяє збереженню історичної пам’яті про події, які стали початком відкритого спротиву російській агресії та визначили подальшу боротьбу України за свою державність.

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👉 Також нагадаємо, що співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях як на лінії фронту, так і в глибокому тилу продовжують щоденну роботу з підриву воєнних спроможностей ворога.