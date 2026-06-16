Відбулося засідання ради з питань громадського здоров’я Луганщини

Визначено пріоритети медичної підтримки та розширено доступ луганців до безкоштовного санаторного лікування. Сьогодні відбулося засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я Луганської області під безпосереднім керівництвом заступниці голови Луганської обласної державної адміністрації Катерини Безгинської. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 16 червня.

Під час зустрічі фахівці детально обговорили ключові напрями медичної підтримки населення. У центрі уваги перебували питання санаторно-курортного лікування, імунопрофілактики, запобігання небезпечним інфекційним захворюванням та поточні результати профілактичних оглядів.

Організація безкоштовного санаторно-курортного оздоровлення

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Юрій Стогнієв доповів присутнім про організацію санаторно-курортного оздоровлення дітей і дорослих із захворюваннями органів дихання. Переселенці з Луганщини мають можливість безкоштовно відновити сили у безпечних регіонах України.

Параметри реалізації програми оздоровлення громадян:

протягом всього 2026 року мешканці області мають можливість безоплатно пройти реабілітацію в закладах Міністерства охорони здоров’я;

лікувальні бази та спеціалізовані санаторії розташовані в Івано-Франківській та Закарпатській областях;

наразі кваліфіковане медичне оздоровлення вже успішно пройшли десять дорослих пацієнтів та четверо дітей;

на червень і липень заплановано направлення ще кількох груп пацієнтів, у тому числі дітей із багатодітної родини.

Стан імунопрофілактики та протидія літнім інфекціям

Генеральний директор Державної установи «Луганський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Володимир Жданов поінформував раду про поточний стан імунопрофілактики в регіоні. Медики продовжують вакцинацію громадян для створення колективного імунітету.

Показники вакцинації та заходи безпеки на літній період:

станом на 1 червня медичні працівники сумарно провели 719 профілактичних щеплень;

з цієї загальної кількості 339 щеплень отримали діти, а 380 захисних процедур – дорослі особи;

Окрему увагу Володимир Жданов приділив профілактиці гострих кишкових інфекцій та холери серед внутрішньо переміщених осіб у літній період;

для підвищення готовності до можливих епідемічних ускладнень 357 медичних працівників із вісімнадцяти закладів охорони здоров’я пройшли спеціалізоване навчання;

курс навчання був повністю присвячений актуальним питанням епідеміологічного нагляду та сучасної лабораторної діагностики.

На засіданні координаційної ради було офіційно запропоновано терміново оновити схеми екстреного оповіщення. Також вирішено значно посилити просвітницьку роботу серед населення щодо профілактики небезпечних інфекцій.

Реалізація національної програми скринінгу здоров’я

Крім того, учасники робочого засідання детально розглянули поточні результати виконання національної програми «Скринінг здоров’я 40+». Вона покликана виявляти хронічні захворювання на ранніх стадіях у внутрішньо переміщених осіб.

Результати проведення профілактичних оглядів луганців:

згідно з останніми даними, станом на 15 червня в медичних установах Луганської області обстеження пройшли 518 пацієнтів;

найбільшу кількість осіб спільно оглянули фахівці Консультативно-діагностичного центру;

високі показники залучення пацієнтів до програми також продемонстрували лікарі Сіверськодонецької міської багатопрофільної лікарні.

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Адміністрація продовжує координувати роботу релокованих медичних установ для забезпечення повного спектра безкоштовних послуг для всіх потребуючих луганців.

Також нагадаємо, що ще 65 жителів, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з довготривалою хворобою або важким оперативним втручанням, отримали грошову допомогу від Лисичанської міської військової адміністрації (МВА).