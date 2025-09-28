Зеленський: росія запускає дрони по ЄС з танкерів

росія використовує танкери для запуску та управління дронами, спрямованими проти країн Європи. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 28 вересня.

📢 «Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн», — повідомив глава держави.

За словами Зеленського, цього тижня Україна очікує рішень Європи щодо посилення тиску на росію. Він наголосив, що мінімальною відповіддю має стати ухвалення 19-го пакета санкцій.

📢 «Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту», — додав президент.

☝️ Нагадаємо, протягом останнього тижня в небі Данії вже чотири рази фіксували невідомі дрони. Подібні випадки відзначали і в низці інших країн Європи.

Тим часом глава МЗС росії сергій лалавров заявив, що москва нібито ніколи не запускає свої дрони чи ракети по території держав-членів ЄС і НАТО.

👉 Також повідомлялось, що у столиці Кенії Найробі поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала місцевих жителів під приводом працевлаштування на росії, а фактично готувала їх до примусової відправки на війну в Україну.