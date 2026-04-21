Сирський відсторонив керівництво ТЦК в Одесі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про відсторонення керівництва Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) після резонансного інциденту. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ 21 квітня, уточнивши, що йдеться також про керівника одного з районних підрозділів.

📢 «Рішенням головнокомандувача Збройних сил України начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки усунено від виконання службових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

Водночас начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ доручено організувати службове розслідування за цим фактом.

📢 «Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку. Правоохоронним органам надається всебічне сприяння у проведенні відповідних перевірок та розслідувань», – додали військові.

📌 Інформація про інцидент з’явилася раніше у місцевих пабліках, де було оприлюднено відео затримання представників ТЦК. За повідомленнями, події розгорталися на вулиці Балківській та супроводжувалися переслідуванням і пострілами.

⚠️ Згодом в Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт затримання військовослужбовців.

За даними ЗМІ, правоохоронці затримали вісьмох представників Пересипського районного ТЦК, а також одного дільничного. Повідомляється, що затримані особи могли вимагати хабар у розмірі 50 тисяч доларів. Наразі всі обставини події встановлюються в межах розслідування.