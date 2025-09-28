У Кенії викрили мережу торгівлі людьми, яка відправляла громадян воювати в Україну

У столиці Кенії Найробі поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала місцевих жителів під приводом працевлаштування на росії, а фактично готувала їх до примусової відправки на війну в Україну. Про це повідомило BBC у суботу, 27 вересня.

Під час рейду у житловому будинку в районі Аті-Рівер правоохоронці виявили 22 людей, які «очікували на відправлення до росії». На місці вилучили документи для вербування, закордонні паспорти та листи з пропозиціями роботи.

Один із підозрюваних, якого звинувачують у координації поїздок вербованих осіб у вересні та жовтні, був заарештований. Суд дозволив утримувати його під вартою протягом 10 днів, доки триває слідство.

За даними влади, операція була проведена у співпраці кількох відомств і була спрямована проти злочинного синдикату. Злочинне угрупування вимагало від жертв значні суми грошей.

За словами поліцейських, обмануті люди підписували контракти з неназваною «агенцією працевлаштування», зобов’язуючись сплатити до 18 тисяч доларів за візи, переліт і проживання. Дехто вже вніс авансові платежі у розмірі 1500 доларів.

Правоохоронці повідомляють, що після потрапляння на росію частина кенійців поверталася додому з фізичними та психологічними травмами. А дехто взагалі не повертався. Нещодавно у країну повернулися двоє громадян, один із яких перебуває у лікарні.

Високопосадовці МЗС Кенії підтвердили, що перевіряють інформацію щодо кількох громадян, яких могли примусово вивезти на росію і які зараз утримуються як військовополонені в Україні.

Представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі BBC зазначив, що в українських таборах утримуються іноземці, завербовані росією. Серед них є громадяни Сомалі, Сьєрра-Леоне, Того, Куби та Шрі-Ланки. Він наголосив, що «більшість африканських держав виявляють мало інтересу до повернення таких громадян і не бажають приймати їх назад».

☝️ Нагадаємо

Раніше у вересні на Вовчанському напрямку українські військові взяли в полон громадянина Кенії, на ім’я Еванс. Він заявив, що приїхав на росію нібито як турист, але опинився на фронті у складі російських сил.

Операція у Найробі показала масштаби небезпечної схеми, де мережа торгівлі людьми під виглядом працевлаштування фактично змушувала кенійців воювати в Україні за росію, використовуючи їх як живу силу для ведення окупації.

