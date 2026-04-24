США виступили гарантом продовження режиму тиші між Ізраїлем і Ліваном

Режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном офіційно продовжено ще на три тижні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів із делегаціями обох країн у Білому домі. Відповідну заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social у п’ятницю, 24 квітня.

🤝 «Історична зустріч» у Вашингтоні

Президент США назвав переговори проривними та окреслив нову роль Сполучених Штатів у регіоні Близького Сходу. До складу американської делегації увійшли ключові фігури адміністрації:

Віцепрезидент Джей Ді Венс ;

; Держсекретар Марко Рубіо ;

; Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі ;

; Посолка США в Лівані Мішель Ісса.

📢 «Зустріч пройшла дуже добре! Сполучені Штати співпрацюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від Хезболли. Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на ТРИ ТИЖНІ», — написав Дональд Трамп.

Окрім продовження тиші, Трамп анонсував майбутні візити лідерів держав до Вашингтона. Найближчим часом він планує прийняти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента Лівану Джозефа Ауна.

📌 Складова мирних домовленостей:

США пообіцяли надати Лівану підтримку для захисту суверенітету від терористичного угруповання.

Попереднє 10-денне перемир’я, оголошене 16 квітня, супроводжувалося взаємними звинуваченнями. Зокрема, Ліван заявив про авіаудар Ізраїлю вже наступного дня після початку режиму тиші.

Нова домовленість дає сторонам 21 день для напрацювання більш сталого мирного плану.

⚠️ Ризики дестабілізації

Попри оптимістичні заяви Білого дому, ситуація в регіоні залишається напруженою через діяльність проіранських проксі-сил та попередні випадки порушення режиму тиші.

Попри оптимістичні заяви Білого дому, ситуація в регіоні залишається напруженою через діяльність проіранських проксі-сил та попередні випадки порушення режиму тиші.