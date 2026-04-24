ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США виступили гарантом продовження режиму тиші між Ізраїлем і Ліваном

Денис Молотов
США виступили гарантом продовження режиму тиші між Ізраїлем і Ліваном
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном офіційно продовжено ще на три тижні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів із делегаціями обох країн у Білому домі. Відповідну заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social у п’ятницю, 24 квітня.

🤝 «Історична зустріч» у Вашингтоні

Президент США назвав переговори проривними та окреслив нову роль Сполучених Штатів у регіоні Близького Сходу. До складу американської делегації увійшли ключові фігури адміністрації:

  • Віцепрезидент Джей Ді Венс;
  • Держсекретар Марко Рубіо;
  • Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі;
  • Посолка США в Лівані Мішель Ісса.

📢 «Зустріч пройшла дуже добре! Сполучені Штати співпрацюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від Хезболли. Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на ТРИ ТИЖНІ», — написав Дональд Трамп.

США виступили гарантом продовження режиму тиші між Ізраїлем і Ліваном 01
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 24.04.2026

Окрім продовження тиші, Трамп анонсував майбутні візити лідерів держав до Вашингтона. Найближчим часом він планує прийняти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента Лівану Джозефа Ауна.

📌 Складова мирних домовленостей:
  • США пообіцяли надати Лівану підтримку для захисту суверенітету від терористичного угруповання.
  • Попереднє 10-денне перемир’я, оголошене 16 квітня, супроводжувалося взаємними звинуваченнями. Зокрема, Ліван заявив про авіаудар Ізраїлю вже наступного дня після початку режиму тиші.
  • Нова домовленість дає сторонам 21 день для напрацювання більш сталого мирного плану.
⚠️ Ризики дестабілізації

Попри оптимістичні заяви Білого дому, ситуація в регіоні залишається напруженою через діяльність проіранських проксі-сил та попередні випадки порушення режиму тиші.

Також раніше стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа перейшла до радикальних кроків у відносинах із європейськими партнерами. У Вашингтоні розробили перелік заходів для «покарання» країн НАТО, які відмовилися підтримати військову операцію США проти Ірану.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Як обрати фен для пошкодженого волосся: на що звернути увагу

СУСПІЛЬСТВО

ЗСУ спростували чергову заяву Генштабу рф щодо Луганщини

ВАЖЛИВО

Туреччина готова до організації саміту на рівні лідерів

ПОЛІТИКА

Набивні вʼїзні стелажі від компанії FORSTOR — що це і як працює

СУСПІЛЬСТВО

«Пліч-о-пліч»: співпраця Рубіжанської та Батівської громад

ЛУГАНЩИНА

Сіверськодонецький культурний хаб об’єднує громаду в евакуації

ЛУГАНЩИНА

СБУ та поліція запобігли терактам у школах Кіровоградщини та Одещини

ПОДІЇ

Інтеграція через працю: Луганська ОВА представила програми економічної адаптації ВПО

ЛУГАНЩИНА

Трамп заслав делегацію до Пакистану для переговорів з Іраном

ВАЖЛИВО

Україна впроваджує авіаційні стандарти ЄС

ВЛАДА

Ворог здійснив 194 атаки та запустив майже чотири тисячі дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

На фронті зафіксували понад 110 атак, ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

ООН готує евакуацію заблокованого флоту через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Ворог здійснив 127 атак і запустив понад 5,6 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Кравченко: росія ігнорує безпеку усієї Європи і, вочевидь, навмисно атакувала саркофаг ЧАЕС

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип