США виступили гарантом продовження режиму тиші між Ізраїлем і Ліваном

Режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном офіційно продовжено ще на три тижні. Про це повідомив президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів із делегаціями обох країн у Білому домі. Відповідну заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social у п’ятницю, 24 квітня.
🤝 «Історична зустріч» у Вашингтоні
Президент США назвав переговори проривними та окреслив нову роль Сполучених Штатів у регіоні Близького Сходу. До складу американської делегації увійшли ключові фігури адміністрації:
- Віцепрезидент Джей Ді Венс;
- Держсекретар Марко Рубіо;
- Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі;
- Посолка США в Лівані Мішель Ісса.
📢 «Зустріч пройшла дуже добре! Сполучені Штати співпрацюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від Хезболли. Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на ТРИ ТИЖНІ», — написав Дональд Трамп.
Окрім продовження тиші, Трамп анонсував майбутні візити лідерів держав до Вашингтона. Найближчим часом він планує прийняти прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента Лівану Джозефа Ауна.
📌 Складова мирних домовленостей:
- США пообіцяли надати Лівану підтримку для захисту суверенітету від терористичного угруповання.
- Попереднє 10-денне перемир’я, оголошене 16 квітня, супроводжувалося взаємними звинуваченнями. Зокрема, Ліван заявив про авіаудар Ізраїлю вже наступного дня після початку режиму тиші.
- Нова домовленість дає сторонам 21 день для напрацювання більш сталого мирного плану.
⚠️ Ризики дестабілізації
Попри оптимістичні заяви Білого дому, ситуація в регіоні залишається напруженою через діяльність проіранських проксі-сил та попередні випадки порушення режиму тиші.
Також раніше стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа перейшла до радикальних кроків у відносинах із європейськими партнерами. У Вашингтоні розробили перелік заходів для «покарання» країн НАТО, які відмовилися підтримати військову операцію США проти Ірану.