Підсумки I кварталу 2026 року: робота Пенсійного фонду Луганщини

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області підбило підсумки діяльності за перші три місяці 2026 року. У засіданні колегії взяла участь заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська. Звіт продемонстрував позитивну динаміку надходжень та стабільне фінансування всіх видів соціальних виплат. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 21 квітня.

📈 Фінансові показники: перевиконання плану

Бюджет Фонду в регіоні демонструє суттєве зростання. План із власних надходжень наразі перевиконано на 30,6% від запланованого (загальний показник — 130,6%).

ЄСВ: не менш показовою є ситуація з надходженням з єдиного соціального внеску, які зросли на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року роком і також перевищили заплановані показники.

Загальний підсумок: Бюджет Фонду отримав понад мільярд гривень.

💰 Пенсійне забезпечення та індексація

Станом на початок квітня на обліку в ГУ ПФУ області перебуває 214 тисяч пенсіонерів, з яких майже 8 тисяч — колишні співробітники силових структур.

📢 «Середня пенсія цивільних пенсіонерів зросла до 8255 гривень. Основний етап зростання відбувся після індексації з 1 березня 2026 року. Масовий перерахунок охопив понад 204 тисячі осіб, а середній розмір підвищення склав 776,58 грн», — звітують у відомстві.

Соціальний захист та страхові виплати:

Постраждалі на виробництві: Майже 5 тисяч осіб отримали страхові виплати, які також були проіндексовані, на загальну суму понад 73 млн грн .

Допомога сім'ям: Соціальні допомоги нараховано 292 особам (з них 239 — виплати при народженні дитини). Загальне фінансування склало 6,1 млн грн .

Лікарняні: Опрацьовано 520 заяв-розрахунків, виплачено 6,3 млн грн у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

📚 Обслуговування громадян: хаби та «гарячі лінії»

Попри складні умови, Фонд продовжує забезпечувати доступ до послуг. Консультації надаються як очно, так і дистанційно.

Показники сервісу:

35 гуманітарних хабів прийняли 736 відвідувачів для надання консультацій.

8,7 тисячі громадян отримали роз'яснення через телефони «гарячої лінії».

ℹ️ За підсумками колегії було наголошено на важливості збереження темпів наповнення бюджету ПФУ для забезпечення своєчасних виплат мешканцям області, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

