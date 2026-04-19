Cили ППО знешкодили 203 ворожі дрони під час нічної атаки

У ніч на неділю, 19 квітня, російська федерація здійснила чергову атаку за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Ворог випустив по території України понад 230 дронів різних модифікацій. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад розпочався ще ввечері 18 квітня (з 17:30) і тривав усю ніч. Противник застосував комбіновану тактику, використовуючи як ударні «шахеди», так і дрони-імітатори.

Основні показники відбиття атаки:

Загальна кількість засобів нападу: 236 одиниць (Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів).

236 одиниць (Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів). Ефективність ППО: знешкоджено 203 безпілотники (збито або придушено засобами РЕБ).

знешкоджено (збито або придушено засобами РЕБ). Влучання: зафіксовано прильоти 32 ударних БпЛА на 18 локаціях.

зафіксовано прильоти на 18 локаціях. Наслідки: падіння уламків задокументовано на 8 локаціях.

Пуски здійснювалися з дев’яти напрямків, зокрема з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (рф), а також з тимчасово окупованих територій Донецька та Криму (Гвардійське).

📢 “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА… на півночі, півдні та сході країни”, — зазначено у звіті Повітряних сил.

Трагедія у Чернігові та бойова робота Сил оборони

Найбільш руйнівних наслідків зазнав Чернігів. Місто опинилося під масованим ударом «шахедів», один із яких упав безпосередньо в центрі. У результаті падіння безпілотників виникли пожежі у приватному секторі, є інформація про постраждалих мирних мешканців.

Відбиття масованої навали забезпечували:

Винищувальна авіація;

Зенітні ракетні війська;

Підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

Мобільні вогневі групи (МВГ) та підрозділи безпілотних систем (СБС).

Попри високий відсоток збиття, Повітряні сили закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час оголошення повітряних тривог, оскільки тактика ворога спрямована на виснаження системи ППО та ураження цивільної інфраструктури.

