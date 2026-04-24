Венеційська бієнале виключила росію із конкурсу нагород

Журі 61-ї міжнародної художньої виставки Венеційська бієнале ухвалило рішення не допускати представників росії та Ізраїлю до участі в конкурсі за головні відзнаки. Про це у четвер, 23 квітня, повідомило видання Adnkronos.

Йдеться про виключення з боротьби за ключові нагороди:

Золотий лев

Срібний лев

Нагородження заплановане на 9 травня. Водночас обидві країни залишаються серед учасників виставки та продовжать представляти свої експозиції.

☝️ Причиною такого рішення стало те, що лідерів росії та Ізраїлю Міжнародний кримінальний суд (МКС) звинувачує у злочинах проти людяності.

ℹ️ Венеційська бієнале є одним із найвідоміших міжнародних мистецьких форумів, який проводиться раз на два роки у Венеції. Захід об’єднує:

тематичні виставки сучасного мистецтва;

національні павільйони різних країн.

✅Україна бере участь у бієнале з 2001 року.

Нагадаємо

Раніше організатори повідомляли, що цього року дозволять росії взяти участь у виставці, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада. Це рішення стало першим таким кроком після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. У відповідь Європейська комісія заявила про можливість відкликання грантового фінансування у разі допуску росії до участі.

💶 23 квітня Єврокомісія поінформувала організаторів про намір припинити фінансування у розмірі 2 мільйонів євро через рішення допустити російських представників до цьогорічної виставки.

Також раніше стало відомо, що Європейський Союз опрацьовує ініціативу щодо запровадження заборони на в’їзд для громадян росії, які брали участь у бойових діях проти України.