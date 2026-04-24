Венеційська бієнале виключила росію із конкурсу нагород

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 24.04.2026

Журі 61-ї міжнародної художньої виставки Венеційська бієнале ухвалило рішення не допускати представників росії та Ізраїлю до участі в конкурсі за головні відзнаки. Про це у четвер, 23 квітня, повідомило видання Adnkronos.

Йдеться про виключення з боротьби за ключові нагороди:

  • Золотий лев
  • Срібний лев

Нагородження заплановане на 9 травня. Водночас обидві країни залишаються серед учасників виставки та продовжать представляти свої експозиції.

☝️ Причиною такого рішення стало те, що лідерів росії та Ізраїлю Міжнародний кримінальний суд (МКС) звинувачує у злочинах проти людяності.

ℹ️  Венеційська бієнале є одним із найвідоміших міжнародних мистецьких форумів, який проводиться раз на два роки у Венеції. Захід об’єднує:

  • тематичні виставки сучасного мистецтва;
  • національні павільйони різних країн.

✅Україна бере участь у бієнале з 2001 року.

Нагадаємо

Раніше організатори повідомляли, що цього року дозволять росії взяти участь у виставці, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада. Це рішення стало першим таким кроком після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. У відповідь Європейська комісія заявила про можливість відкликання грантового фінансування у разі допуску росії до участі.

💶 23 квітня Єврокомісія поінформувала організаторів про намір припинити фінансування у розмірі 2 мільйонів євро через рішення допустити російських представників до цьогорічної виставки.

Також раніше стало відомо, що Європейський Союз опрацьовує ініціативу щодо запровадження заборони на в’їзд для громадян росії, які брали участь у бойових діях проти України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС планує заборонити в’їзд росіянам, причетним до війни проти України

ВАЖЛИВО

На фронті за добу 20 квітня сталось 174 боїв, рф завдала 78 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

Казахстан повідомив про зупинку транзиту нафти до Німеччини через «Дружбу»

ПОЛІТИКА

«Пліч-о-пліч»: співпраця між Лисичанською та Приютівською громадами

ЛУГАНЩИНА

Ворог атакував транспортні об’єкти Запоріжжя

ВІЙНА

Міністр ВМС США Джон Фелан пішов у відставку

ПОЛІТИКА

Аварія на залізниці: зіткнулися Інтерсіті+ та приватний тепловоз

ВАЖЛИВО

Кібершахраї імітують листування Офісу президента: деталі схеми

ВАЖЛИВО

Марк Епіскопос: США переходять до прагматичної співпраці з Білоруссю замість ізоляції

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Україна запустила нафтопровід «Дружба» після ремонту

ВАЖЛИВО

Україна впроваджує авіаційні стандарти ЄС

ВЛАДА

Іран поновив блокаду Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Посли ЄС дали «зелене світло» кредиту на 90 млрд євро та санкціям

ВАЖЛИВО

Україна закликає США повернути нафтові санкції проти рф

ВАЖЛИВО

Сенатори різко розкритикували Трампа за поступки кремлю

ВАЖЛИВО
