Україна закликає США повернути нафтові санкції проти рф

Офіційний Київ виступив із закликом до адміністрації Сполучених Штатів переглянути рішення щодо пом’якшення енергетичних обмежень проти країни-агресора. Посол України у США Ольга Стефанішина наголосила на необхідності негайного відновлення повноцінного санкційного режиму. Про це вона написала у суботу, 18 квітня, у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Дипломатка підкреслила, що будь-які поступки кремлю в енергетичній сфері безпосередньо впливають на безпекову ситуацію у світі. Стефанішина акцентувала на неприпустимості ситуації, за якої росія отримує преференції завдяки дестабілізації, спровокованій її союзниками.

📢 «Не можна допустити, щоб росія отримувала вигоду від дій свого союзника – Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів», – зазначила посол.

На переконання української сторони, обмеження доходів агресора є критично важливим завданням, оскільки ці кошти спрямовуються не лише на атаки проти України, а й на підтримку геополітичних опонентів США. Стефанішина попередила про ризики поширення глобальної нестабільності:

📢 «Якщо росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не змусять себе чекати. Зокрема, російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту “співпрацею”».

Рішення Білого дому та внутрішня критика в США

Нагадаємо, раніше США знову на 30 днів призупинили дію санкцій на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морським шляхом. Цей крок став несподіваним, оскільки до цього Вашингтон публічно запевняв у незмінності своєї позиції щодо ліцензій.

Рішення адміністрації Дональда Трампа викликало хвилю обурення не лише в Україні, а й усередині самих Сполучених Штатів. Провідні сенатори-демократи виступили зі спільною заявою, у якій назвали дії Білого дому помилковими.

Позиція американських законодавців:

Сенатори вважають, що володимир путін не відчуває достатнього тиску з боку чинного президента.

Демократи закликають до запровадження додаткових, а не пом’якшення існуючих санкцій.

У заяві наголошується: “Президент Трамп має перестати дозволяти путіну шити його в дурні”.

Наразі українська дипломатія продовжує роботу з партнерами, аби довести, що збереження жорсткої фінансової ізоляції рф є запорукою стримування агресії на світовій арені.