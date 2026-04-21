В Одесі СБУ та КОРД затримали працівників ТЦК

В Одесі на вулиці Балківській розгорнулася масштабна операція із залученням спецпідрозділів. Як стало відомо з відеоматеріалів та повідомлень ЗМІ, правоохоронці провели затримання військовослужбовців Пересипського РТЦК, які підозрюються у системному вимаганні неправомірної вигоди.

🔥 Деталі штурму та погоні

За інформацією видання «Думська», затримання проводили бійці спецпідрозділу КОРД та співробітники внутрішньої безпеки СБУ. Один із фігурантів намагався втекти з місця події, проте згодом був затриманий у районі радіоринку.

Обставини злочину: кастети та погрози

За даними джерел, жертвою вимагачів став чоловік, який мав офіційну відстрочку від служби та статус учасника бойових дій (УБД).

📌 Хронологія подій:

Викрадення: Підозрювані працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в мікроавтобус.

Підозрювані працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в мікроавтобус. Шантаж: Попри пред’явлені документи, зловмисники вимагали 30 тисяч доларів, погрожуючи зброєю та фізичною розправою. Чоловік зробив вигляд, що згоден на умови, але заздалегідь звернувся до СБУ. Під час передачі грошей розпочалася спецоперація. Повідомляється, що затримані планували застосувати проти потерпілого кастети й мали при собі бити.

Системний характер схеми. Джерела видання «Думська» стверджують, що це не поодинокий інцидент. Затримана група нібито працювала у зв’язці з окремими працівниками поліції, фокусуючись на платоспроможних «клієнтах».

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

⚖️ Офіційна позиція Одеського обласного ТЦК та СП

Керівництво обласного військкомату підтвердило факт затримання своїх співробітників та заявило про повну готовність до співпраці зі слідством.

📢 «Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими, а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом. Закликаємо громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків», — йдеться у заяві відомства.

ℹ️ Наразі Одеський обласний ТЦК працює у штатному режимі. Додаткові деталі розслідування будуть оприлюднені після завершення офіційних процесуальних дій.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині повідомили про підозру начальнику відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки, котрий отримав понад 170 тисяч доларів, понад 300 тисяч гривень та два автомобілі за непризов працівників підприємства на військову службу.

👉 Також нагадаємо, що у першому кварталі року в Україні зафіксовано значну кількість звернень щодо можливих порушень ТЦК під час мобілізаційних заходів. До Офісу омбудсмана надійшло 1657 відповідних скарг.