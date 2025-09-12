Субота, 13 Вересня, 2025
Зеленський повідомив про зрив російського наступу на Суми

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, Олександр Сирський доповів про зрив російських планів на Сумському напрямку.

📢 «Провів Ставку – дуже змістовну. Передусім – ППО, постачання систем, ракет до них. Наші потреби, наші наявні ресурси захисту», – зазначив глава держави.

Зеленський визначив завдання для активізації співпраці з партнерами, щоб прискорити постачання озброєнь та посилити прикриття критичної інфраструктури.

📢 «Хороші показники у виробництві перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів», – наголосив шостий президент України.

На Ставці також розглянули ефективність українських дальніх ударів. Зеленський подякував військовим підрозділам за точність дій, особливо щодо об’єктів російської логістики та паливного комплексу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті та ключові напрямки оборони. Обговорили потреби у зброї: власне виробництво, закупівлі та допомогу міжнародних партнерів.

📢 «Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат. Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі», – заявив Зеленський.

☝️ Ставка підтвердила: наступальна операція на Суми провалилася, а українські сили продовжують утримувати ініціативу й стримувати ворога на інших критичних напрямках.

👉 Також нагадаємо, що НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий». Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем у Брюсселі.

