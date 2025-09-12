НАТО запускає операцію «Східний вартовий» для стримування росії

НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий». Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем у Брюсселі у п’ятницю, 12 вересня. Про це також повідомило видання РБК-Україна.

За його словами, операція «Східний вартовий» розпочнеться вже найближчими днями. До неї залучать різні види озброєння та військові можливості союзників. Основна увага буде приділена усуненню загроз, пов’язаних із використанням безпілотників.

📢 «Ми хочемо оголосити, що НАТО запускає операцію Східний вартовий, аби ще більше посилити нашу позицію вздовж східного флангу. Ця військова діяльність розпочнеться у найближчі дні та включатиме низку сил і засобів від союзників, серед яких Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші», – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Брюсселі.

Рютте наголосив, що останнім часом випадки порушень повітряного простору на східному фланзі НАТО значно почастішали.

📢 «Порушення на нашому східному фланзі частішають: безпілотники порушують повітряний простір Румунії, Естонії, Латвії та Литви», – зазначив він. За його словами, нещодавні події у Польщі продемонстрували «найвищий рівень порушень повітряного простору НАТО, який ми коли-небудь спостерігали».

☝️ Генсек підкреслив, що основна мета Альянсу – гарантувати захист усіх союзників.

📢 «Захист східного флангу має першорядне значення. Саме тому наші сухопутні війська розгорнуті у восьми країнах. Усі союзники підтримують ці контингенти, і ми плануємо розширювати нашу присутність за потреби», – сказав він.

Рютте також уточнив, що нова операція включатиме протиповітряну оборону, авіаційні й наземні системи. Водночас він наголосив на важливості єдності:

📢 «Це також потребує спільних зусиль союзників у Європі й Північній Америці, які щодня працюють разом, щоб забезпечити захист кожної п’яді союзницької території».

Перед цим, у ніч проти 10 вересня, росія запустила понад 20 дронів у повітряний простір Польщі. Частину з них збили.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що це вторгнення могло статися «помилково». Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський категорично відкинув таке припущення.