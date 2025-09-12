П’ятниця, 12 Вересня, 2025
НАТО запускає операцію «Східний вартовий» для стримування росії

Денис Молотов
Денис Молотов
НАТО запускає операцію «Східний вартовий» для стримування росії

НАТО розпочинає операцію «Східний вартовий». Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на спільній пресконференції з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем у Брюсселі у п’ятницю, 12 вересня. Про це також повідомило видання РБК-Україна.

За його словами, операція «Східний вартовий» розпочнеться вже найближчими днями. До неї залучать різні види озброєння та військові можливості союзників. Основна увага буде приділена усуненню загроз, пов’язаних із використанням безпілотників.

📢 «Ми хочемо оголосити, що НАТО запускає операцію Східний вартовий, аби ще більше посилити нашу позицію вздовж східного флангу. Ця військова діяльність розпочнеться у найближчі дні та включатиме низку сил і засобів від союзників, серед яких Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші», – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Брюсселі.

Рютте наголосив, що останнім часом випадки порушень повітряного простору на східному фланзі НАТО значно почастішали.

📢 «Порушення на нашому східному фланзі частішають: безпілотники порушують повітряний простір Румунії, Естонії, Латвії та Литви», – зазначив він. За його словами, нещодавні події у Польщі продемонстрували «найвищий рівень порушень повітряного простору НАТО, який ми коли-небудь спостерігали».

☝️ Генсек підкреслив, що основна мета Альянсу – гарантувати захист усіх союзників.

📢 «Захист східного флангу має першорядне значення. Саме тому наші сухопутні війська розгорнуті у восьми країнах. Усі союзники підтримують ці контингенти, і ми плануємо розширювати нашу присутність за потреби», – сказав він.

Рютте також уточнив, що нова операція включатиме протиповітряну оборону, авіаційні й наземні системи. Водночас він наголосив на важливості єдності:

📢 «Це також потребує спільних зусиль союзників у Європі й Північній Америці, які щодня працюють разом, щоб забезпечити захист кожної п’яді союзницької території».

Перед цим, у ніч проти 10 вересня, росія запустила понад 20 дронів у повітряний простір Польщі. Частину з них збили.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що це вторгнення могло статися «помилково». Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський категорично відкинув таке припущення.

