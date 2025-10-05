Зеленський повідомив про санкційні укази проти рф

Шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу, 4 жовтня, оголосив про нові санкції проти росії, спрямовані проти її підприємців, військових виробників і нафтових компаній.

📢 «Перше — продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою. Другий указ — російська військова промисловість, а саме — виробники безпілотників, комплектуючих. Третій указ — наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором», — повідомив шостий президент України.

☝️ Зеленський наголосив, що Україна продовжує комплексну політику тиску на росію і координує санкційні заходи з міжнародними партнерами.

📢 «Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Також очікуємо нові санкції Європейського Союзу — 19-й пакет — та відповідні кроки Сполучених Штатів», — підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що росія продовжує ігнорувати всі мирні ініціативи та застосовує терористичні методи ведення війни, тому міжнародна спільнота має дати на це чітку відповідь.

📢 «росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну й гарантувати безпеку. путін хоче воювати, і воювати саме так — терористичними методами, підлими методами. росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде», — запевнив Зеленський.

☝️ Нагадаємо, раніше Європейський Союз підготував новий підхід до санкцій проти росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала жорсткіші обмеження у сферах енергетики, фінансів і торгівлі.

👉 Також раніше стало відомо, що Уряд України дозволив прибрати з публічних реєстрів усю інформацію про українських виробників зброї.