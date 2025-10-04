Субота, 4 Жовтня, 2025
Уряд України приховає дані про виробників зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд України дозволив прибрати з публічних реєстрів усю інформацію про українських виробників зброї. Про це розповіла прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

📢 «На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності», – повідомила голова українського уряду.

Зміни стосуватимуться винятково оборонних підприємств і діятимуть на період воєнного стану. Приховування даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, що унеможливить доступ до інформації сторонніх осіб.

Юлія Свириденко наголосила на стратегічному значенні такого кроку для оборонної індустрії держави.

📢 «Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії – ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним», – зазначила вона.

Таким чином, уряд прагне мінімізувати ризики витоку даних, що можуть бути використані ворогом. Також це створює сприятливі умови для збільшення обсягів виробництва зброї та техніки.

☝️ Нагадаємо, у поточному році очікується можливе додаткове збільшення видатків на оборону в державному бюджеті, що стане черговим кроком у зміцненні української армії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

