ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський навів нові дані щодо втрат України та рф у війні

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський навів нові дані щодо втрат України та рф у війні
Ілюстративне фото з відкритих джерел / шостий президент України В.О. Зеленський

З початку великої війни безповоротні втрати армії росії приблизно у 14 разів вищі, ніж втрати Сил оборони України. Про це сказав президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу Fox News в п’ятницю, 31 липня.

Так, журналіст запитав у шостого глави Української держави, чи знає він орієнтовні втрати окупаційних військ рф за понад чотири роки повномасштабної війни.

📢 «Так. Отже, їхні втрати – 1 млн 600 тисяч загалом. З них близько 700 тисяч – загиблі. Приблизно», – відповів Зеленський.

Після цього журналіст запитав, чи може президент назвати втрати України.

📢 «Вибачте, чесно кажучи, я не хочу бути надто відвертим у цьому питанні, тому що росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією. У нас близько 50 тисяч загиблих військових, а також близько 400 тисяч поранених», – відповів президент і додав, що також є дуже велика кількість зниклих безвісти.

Фактично Зеленський повторив те, про що він говорив на початку лютого. Тоді він повідомив про 55 тисяч полеглих військових.

Оцінки CSIS: Динаміка втрат та темпи просування рф

Тим часом станом на початок липня загальні втрати України і росії з початку повномасштабної війни перевищили 2 млн осіб вбитими і пораненими. Такі дані оприлюднив американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінками аналітиків, російський наступ в Україні став найповільнішим серед усіх воєн в історії. А співвідношення втрат у 2026 році зросло до 8:1 на користь України.

Також повідомлялося, що росія втрачає 254 військових загиблими та тяжко пораненими за один кілометр окупованої української території, а на Донеччині – у середньому 428.

Ситуація на фронті: Скорочення напрямків наступу

А в ЗСУ заявили про провал наступу росії в першій половині 2026 року. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім.

👉 Також нагадаємо, що у п’ятницю, 24 липня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський підписав ухвалені у 20- раз парламентом закони про продовження строку дії правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Відбулося 180 бойових зіткнень, ворог застосував 6,2 тис. дронів-камікадзе – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Потужний вибух та кратер виявили у Польщі на Люблінщині, що межує з Україною

ПОДІЇ

Україна отримала від ЄС 3,47 млрд євро на зброю

ВАЖЛИВО

На фронті за добу сталось 272 бойові зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Німеччина через оголошення в метро запрошує українців на роботу

СТОПФЕЙК

Значна частина Херсона залишилася без світла – МВА

ВІЙНА

Балістичний удар по Києву, є поранені та руйнування

ВАЖЛИВО

У рф фіксують атаку дронів на склад Wildberries у єкатеринбурзі

ПОДІЇ

рф дронами атакувала молочну ферму на Сумщині

ВІЙНА

Фейк: У Олени Зеленської виявили вкрадену з музею Lalique підвіску

СТОПФЕЙК

Затримано організатора виставки зброї на Київщині, де загинули 10 людей

ВАЖЛИВО

Сенатори США погодили законопроєкт санкції проти росії та Ірану

ВАЖЛИВО

Понад 100 дітей Лисичанської громади відправилися на літнє оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

CENTCOM рекомендував Трампу припинити удари біля Ормузької протоки — Axios

ВАЖЛИВО

Генштаб оновив карту: понад чверть боїв на двох напрямках

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип