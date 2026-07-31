Зеленський навів нові дані щодо втрат України та рф у війні

З початку великої війни безповоротні втрати армії росії приблизно у 14 разів вищі, ніж втрати Сил оборони України. Про це сказав президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу Fox News в п’ятницю, 31 липня.

Так, журналіст запитав у шостого глави Української держави, чи знає він орієнтовні втрати окупаційних військ рф за понад чотири роки повномасштабної війни.

📢 «Так. Отже, їхні втрати – 1 млн 600 тисяч загалом. З них близько 700 тисяч – загиблі. Приблизно», – відповів Зеленський.

Після цього журналіст запитав, чи може президент назвати втрати України.

📢 «Вибачте, чесно кажучи, я не хочу бути надто відвертим у цьому питанні, тому що росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією. У нас близько 50 тисяч загиблих військових, а також близько 400 тисяч поранених», – відповів президент і додав, що також є дуже велика кількість зниклих безвісти.

Фактично Зеленський повторив те, про що він говорив на початку лютого. Тоді він повідомив про 55 тисяч полеглих військових.

Володимир Зеленський: Росія втратила 700 тис. військових загиблими, Україна – 50 тис.

За словами президента, загальні втрати РФ становлять близько 1,6 млн осіб, з яких приблизно 700 тис. – загиблі. Водночас Україна втратила близько 50 тис. загиблими та має 400 тис. поранених. pic.twitter.com/r1DdilB7Xz — Наша Радa (@NashaRada5) July 31, 2026

Оцінки CSIS: Динаміка втрат та темпи просування рф

Тим часом станом на початок липня загальні втрати України і росії з початку повномасштабної війни перевищили 2 млн осіб вбитими і пораненими. Такі дані оприлюднив американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінками аналітиків, російський наступ в Україні став найповільнішим серед усіх воєн в історії. А співвідношення втрат у 2026 році зросло до 8:1 на користь України.

Також повідомлялося, що росія втрачає 254 військових загиблими та тяжко пораненими за один кілометр окупованої української території, а на Донеччині – у середньому 428.

Ситуація на фронті: Скорочення напрямків наступу

А в ЗСУ заявили про провал наступу росії в першій половині 2026 року. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім.

👉 Також нагадаємо, що у п’ятницю, 24 липня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський підписав ухвалені у 20- раз парламентом закони про продовження строку дії правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації.