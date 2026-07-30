Туск прокоментував падіння російської ракети в Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі немає підстав вважати, що російська ракета, яка в ніч проти 30 липня впала на території Польщі, була навмисно спрямована проти країни.

Про це глава польського уряду заявив під час відвідування села Тарнава-Кольонія у Люблінському воєводстві разом із міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем та міністром внутрішніх справ Марціном Кейрвінським, повідомляє Onet.

За словами прем’єра, першочерговим завданням залишається якнайшвидше з’ясування всіх деталей інциденту. Він зазначив, що, на щастя, внаслідок падіння російської ракети ніхто не постраждав, а руйнувань не зафіксовано.

Водночас Туск наголосив, що інцидент стався під час масштабної російської ракетної атаки по Україні.

🔹 Польський кордон перетнули два повітряні об’єкти

За інформацією польської сторони, українська авіація супроводжувала та намагалася перехопити ракети, які рухалися у напрямку польського кордону.

Як повідомив Дональд Туск, польський повітряний простір перетнули два повітряні об’єкти. Один із них підтверджений, оскільки на місці падіння були виявлені його уламки та інші сліди.

Другий лише короткочасно наблизився до державного кордону й повернув назад. Пізніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш уточнив, що цей об’єкт фактично не заглиблювався у повітряний простір Польщі.

🔹 Попередньо йдеться про російську ракету Х-101

За попередніми оцінками польських військових експертів, знайдені уламки можуть належати російській крилатій ракеті Х-101.

За словами Туска, розміри вирви — близько 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів завглибшки — свідчать про значну силу вибуху. Водночас офіційне розслідування інциденту триває.

🔹 Польські військові були готові збити ракету

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військові були готові застосувати засоби протиповітряної оборони, якби ракета становила безпосередню загрозу населеним пунктам.

За його словами, під час нічної російської атаки польські сили спостерігали понад 20 ракет, які рухалися поблизу польського кордону або наближалися до нього. Дії польської сторони координувалися з Україною.

ℹ️ Що відомо про інцидент

Після масованої атаки росії по Україні поблизу населених пунктів Тарнава-Кольонія та Токари у Люблінському воєводстві було виявлено вирву та уламки невстановленого об’єкта.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вночі російська крилата ракета Х-101 перетнула державний кордон Польщі, порушивши повітряний простір країни — члена НАТО.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 30 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих повітряних атак по території України за останній час. Загалом окупанти застосували 358 засобів повітряного нападу — ракети різних типів і ударні безпілотники.