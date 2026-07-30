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НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%

Денис Молотов
Денис Молотов
НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / НБУ

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних. У регуляторі пояснили цей крок посиленням фундаментального цінового тиску та очікуваним прискоренням загальної інфляції до кінця року. Про це 30 липня повідомив Національний банк України (НБУ).

У Нацбанку зазначили, що підвищення облікової ставки має сприяти:
  • збереженню привабливості гривневих активів;
  • підтримці стійкості валютного ринку;
  • стримуванню інфляційних очікувань.

У регуляторі вважають, що такі заходи мають допомогти повернути інфляцію до цільового рівня 5% у 2028 році.

📢 «Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань», – зазначили в НБУ.

Також у Нацбанку заявили, що готові й надалі використовувати монетарні інструменти, зокрема за потреби додатково посилювати процентну політику.

📈 НБУ оновив прогноз інфляції

За інформацією регулятора, у червні споживча інфляція уповільнилася до 7,2% у річному вимірі завдяки збільшенню пропозиції сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція прискорилася до 8,1%, що перевищило попередній прогноз НБУ.

Оновлений прогноз передбачає:

  • 2026 рік — споживча інфляція 10%, базова — 9,2%;
  • 2027 рік — інфляція сповільниться до 6,9%;
  • кінець 2028 року — досягнення цільового рівня 5%.
📉 Війна залишається головним ризиком

У Національному банку наголосили, що найбільший вплив на економіку та інфляційні процеси й надалі матиме перебіг повномасштабної війни. Крім того, регулятор звернув увагу на можливі ризики, пов’язані з розвитком подій на Близькому Сході.

У НБУ також повідомили, що поточний прогноз допускає можливість подальшого підвищення облікової ставки, а повернення до циклу пом’якшення процентної політики очікується у другому кварталі 2027 року.

НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%
Ілюстративне фото / НБУ / 30.07.2026
ℹ️ Що таке облікова ставка

Облікова ставка — це ключова процентна ставка Національного банку, за якою регулятор кредитує комерційні банки. Вона впливає на вартість кредитів і депозитів, рівень інфляції, курс гривні та загальну економічну активність. Підвищення ставки зазвичай використовується для стримування інфляції та стабілізації фінансового ринку.

👉 Також нагадаємо, що Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 3,47 млрд євро у межах механізму Ukraine Support Loan. Отримані кошти планують спрямувати на зміцнення обороноздатності держави та фінансування першочергових потреб.

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