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Атака на Чернігів: зросла кількість постраждалих, 27 липня оголошено День жалоби

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Чернігів: зросла кількість постраждалих, 27 липня оголошено День жалоби
Фото: наслідки російських атак на Чернігівщині / ДСНС України / 26.07.2026

У Чернігові оновили інформацію щодо наслідків російської атаки, яка сталася 26 липня. За останніми офіційними даними, по медичну допомогу звернулися 20 людей. Двоє людей загинули, серед них — 10-річна дівчинка. Про це повідомили в Чернігівській міській військовій адміністрації.

Атака на Чернігів: зросла кількість постраждалих, 27 липня оголошено День жалоби 08
Фото: Чернігівська МВА / наслідки російської атаки на цивільну інфраструктуру / 26.07.2026
Окупаційні російські війська завдали ударів по трьох локаціях

За уточненою інформацією, під час атаки російські війська завдали ударів по трьох об’єктах у Чернігові:

  • супермаркету «АТБ»;
  • станції технічного обслуговування (СТО);
  • складському приміщенню.

По медичну допомогу звернулися 20 людей. Трьох постраждалих госпіталізували.

📢 «По медичну допомогу звернулися 20 людей, трьох із них госпіталізували. На жаль, двоє людей загинули, серед них — 10-річна дівчинка».

У пам’ять про загиблих у Чернігові 27 липня оголошено День жалоби.

Атака на Чернігів: зросла кількість постраждалих, 27 липня оголошено День жалоби 07 📢 «🕯У пам’ять про загиблих завтра, 27 липня, у Чернігові оголошено День жалоби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих».

Рятувальники ліквідували пожежу

Внаслідок російського удару по будівлі одного з об’єктів інфраструктури виникла масштабна пожежа. У ДСНС повідомили, що рятувальники повністю ліквідували загоряння.

Також рятувальники ліквідували пожежу на площі 1500 кв. м, спричинену російською атакою. До ліквідації наслідків було залучено 32 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки.

👉 Раніше стало відомо, що у неділю, 26 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу.

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