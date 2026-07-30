Нічна атака рф на Київщину: постраждали п’ятеро людей, серед них дитина

Унаслідок нічної російської атаки на Київську область постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина. У Броварському районі частково зруйновано житловий будинок, а рятувальники деблокували людей з-під завалів. Про це 30 липня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Броварському районі зруйновано житловий будинок

За даними ДСНС, у селі Скибин Броварського району зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено два сусідні приватні будинки.

Під час аварійно-рятувальної операції надзвичайники деблокували з-під завалів трьох постраждалих та передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.

Загалом, за інформацією рятувальників, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

У Києві також зафіксували наслідки обстрілу

Під час повітряної тривоги в ніч на 30 липня у столиці пролунала серія потужних вибухів.

Раніше повідомлялося, що в Києві було чутно щонайменше сім вибухів невдовзі після оголошення повітряної тривоги.

За інформацією міської влади, у Святошинському районі падіння уламків спричинило пожежу на території нежитлової забудови. Ще одне займання виникло на території нежитлової забудови в Оболонському районі.

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Нагадаємо

Окупаційні російські війська вранці 30 липня атакували безпілотником цивільний автомобіль у селищі Білозерка Херсонської області. Внаслідок удару загинули двоє місцевих жителів — жінка та 62-річний чоловік. За офіційною інформацією, безпілотник влучив у заднє скло автомобіля. Внаслідок удару жінка загинула на місці. Її особу наразі встановлюють. 62-річного чоловіка медики намагалися врятувати, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.