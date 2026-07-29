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Літнє оздоровлення дітей з Луганщини у Німеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Літнє оздоровлення дітей з Луганщини у Німеччині
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Група дітей із Луганської області проводить літні канікули у місті Везель у Федеративній Республіці Німеччина. Відпочинок триватиме до 31 липня та став можливим завдяки міжнародній співпраці Луганської обласної державної адміністрації з українськими та німецькими партнерами. Про це повідомили в Луганській обласній державній адміністрації.

За інформацією Луганської ОВА, організації поїздки сприяли Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина та місто Самар Дніпропетровської області.

Безпосереднім організатором літнього табору став спортивний клуб SuS Wesel Nord 1920/75 e.V. у співпраці з міською адміністрацією Везеля та іншими спортивними клубами міста.

Для дітей підготували спортивну та культурну програму

Під час перебування в Німеччині для юних учасників організували насичену програму відпочинку.

Зокрема, діти беруть участь у:

  • спортивних тренуваннях;
  • футбольних заняттях;
  • активних іграх;
  • заходах зі знайомства з культурою та традиціями міста Везель.

У Луганській ОДА зазначають, що такі поїздки сприяють активному відпочинку дітей, міжнародному спілкуванню та знайомству з культурою інших країн.

👉 Також нагадаємо, що протягом липня програмами оздоровлення дітей та літнього відпочинку вдалося охопити 119 юних мешканців Лисичанської громади. Діти відпочивали у Міжнародному дитячому центрі «Артек», санаторії «Карпати», а також брали участь у програмі закордонного оздоровлення.

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