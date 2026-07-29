Літнє оздоровлення дітей з Луганщини у Німеччині

Група дітей із Луганської області проводить літні канікули у місті Везель у Федеративній Республіці Німеччина. Відпочинок триватиме до 31 липня та став можливим завдяки міжнародній співпраці Луганської обласної державної адміністрації з українськими та німецькими партнерами. Про це повідомили в Луганській обласній державній адміністрації.
За інформацією Луганської ОВА, організації поїздки сприяли Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина та місто Самар Дніпропетровської області.
Безпосереднім організатором літнього табору став спортивний клуб SuS Wesel Nord 1920/75 e.V. у співпраці з міською адміністрацією Везеля та іншими спортивними клубами міста.
Для дітей підготували спортивну та культурну програму
Під час перебування в Німеччині для юних учасників організували насичену програму відпочинку.
Зокрема, діти беруть участь у:
- спортивних тренуваннях;
- футбольних заняттях;
- активних іграх;
- заходах зі знайомства з культурою та традиціями міста Везель.
У Луганській ОДА зазначають, що такі поїздки сприяють активному відпочинку дітей, міжнародному спілкуванню та знайомству з культурою інших країн.
👉 Також нагадаємо, що протягом липня програмами оздоровлення дітей та літнього відпочинку вдалося охопити 119 юних мешканців Лисичанської громади. Діти відпочивали у Міжнародному дитячому центрі «Артек», санаторії «Карпати», а також брали участь у програмі закордонного оздоровлення.