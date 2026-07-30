Вбивство росіянами багатодітної родини біля Кривого Рогу

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив нові подробиці наслідків російського ракетного удару по селу Радушне поблизу Кривого Рогу, який стався в ніч на 30 липня. За його словами, балістична ракета повністю зруйнувала будинок, у якому проживала багатодітна родина. Про це глава держави написав у Telegram.

Так виглядає житловий квартал у селищі Радушне Криворізького району, де росіяни вбили ракетою багатодітну родину pic.twitter.com/eEBp9K4MJO — Наша Радa (@NashaRada5) July 30, 2026

Під завалами опинилася багатодітна родина

За словами президента, під удар потрапила родина Воронових — батьки Олена та Артем, їхні семеро дітей, а також півторарічний онук — син старшого сина сім’ї, який нині проходить службу у лавах Сил оборони України.

Станом на момент заяви підтверджено загибель:

батьків — Олени та Артема;

дітей — Марка, Азарія Ілая та Емілії.

Президент зазначив, що через масштаб руйнувань триває ідентифікація загиблих.

📢 «Удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилося… Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і лише експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується», — повідомив Володимир Зеленський.

Рятувальна операція тривала після удару

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла, що після ракетного удару по селищу Радушне були повністю зруйновані два приватні будинки, ще п’ять осель зазнали пошкоджень.

На початковому етапі операції служба повідомляла про п’ятьох загиблих, вісьмох поранених та можливу наявність людей під завалами. Подальші роботи дозволили уточнити інформацію про наслідки трагедії.

Зеленський закликав посилити українську ППО

Президент назвав удар по житловому будинку черговим воєнним злочином росії проти цивільного населення та наголосив, що подібним трагедіям можна запобігти лише за умови посилення української протиповітряної оборони.

📢 «Коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для “Петріотів”, коли ми шукаємо можливості, щоб захищатися від російської балістики, ми говоримо не про абстракції. Ми говоримо саме про таких родин, про таких людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети», — зазначив глава держави.

Він також звернувся до міжнародних партнерів України із закликом враховувати наслідки російських атак під час ухвалення рішень щодо військової допомоги.

📢 «Важливо, щоб цих людей бачили ті, хто приймає рішення — рішення у Пентагоні, у європейських столицях та скрізь у світі, де є можливість допомогти Україні захистити життя. Реальність говорить сама за себе. Захист життя потрібний. Ракети для ППО потрібні», — наголосив президент.

Наслідки атаки документують правоохоронці та рятувальники

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації оприлюднили фотографії житлового кварталу в Радушному після російського удару.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та експерти, які встановлюють остаточну кількість загиблих і проводять ідентифікацію тіл.

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👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська 30 липня завдали удару по одному із сіл Коростенського району Житомирської області, застосувавши два реактивні безпілотники типу «Шахед» та балістичну ракету. Унаслідок атаки пошкоджено близько 300 будівель, а також постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.