Удар балістикою та дронами: ППО збила 5 «Іскандерів» над Україною

У ніч проти неділі, 26 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового комбінованого удару по українських містах. Для атаки ворог застосував керовані авіаційні ракети, балістичне озброєння та понад сотню ударних імітаційних БпЛА. Про це офіційно повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Статистика запусків та результати роботи ППО

За попередніми даними військових, станом на 08:30 ранку сили протиповітряної оборони нейтралізували більшість ворожих цілей.

Засоби нападу ворога:

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

керована авіаційна ракета Х-59/69; 7 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400; 136 ударних та імітаційних БпЛА (типу «Shahed», зокрема реактивні, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія»).

Результати збиття силами ППО:

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

керована авіаційна ракета Х-59/69; 5 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400; 104 ворожі БпЛА різних типів у північних, південних та східних областях.

Ворожий напад цілодобово відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Наслідки влучань та падіння уламків

Попри високу ефективність протиповітряної оборони, частині ворожих засобів ураження вдалося завдати шкоди. Оперативна ситуація за локаціями:

Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях ;

; Падіння збитих цілей та уламків зафіксовано на 7 локаціях.

👉 Нагадаємо, цієї ж ночі війська рф завдали удару по Кривому Рогу, де спалахнув торговельний центр. Також у Києві уламки впали в Шевченківському, Солом’янському та Деснянському районах, пошкодивши житлову висотку, офіси та автомобілі.