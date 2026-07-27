CENTCOM рекомендував Трампу припинити удари біля Ормузької протоки — Axios

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер рекомендував припинити удари по Ірану в районі Ормузької протоки. Він вважає, що двотижнева повітряна кампанія досягла межі своєї ефективності. Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, обізнані з позицією американського воєначальника. За їхніми словами, рекомендація Купера вплинула на рішення президента США Дональда Трампа призупинити атаки.

🔹Трамп наказав призупинити удари по Ірану

У п’ятницю, 24 липня, Трамп наказав американським військовим не завдавати нових ударів по іранських цілях уздовж південного узбережжя країни та в районі Ормузької протоки.

Це була перша перерва після майже двох тижнів щоденних атак. До цього військові регулярно подавали президентові плани ударів на затвердження.

Рішення ухвалили після наради Трампа з високопосадовцями адміністрації та військовим керівництвом. Під час зустрічі президентові представили новий перелік можливих цілей.

За інформацією Axios, ще за кілька днів до наради Трамп розглядав відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану. Однак увечері 23 липня його позиція почала змінюватися. Раніше він заявляв виданню, що серйозно розглядає нову атаку, масштабнішу за удари під час операції Epic Fury.

🔹Купер заявив про вичерпання визначених цілей

За даними джерел Axios, раніше того тижня адмірал Купер передав свої рекомендації Пентагону, Об’єднаному комітету начальників штабів та Білому дому.

Командувач CENTCOM дійшов висновку, що два тижні ударів суттєво послабили можливості Ірану атакувати торговельні й військові кораблі в районі Ормузької протоки.

Водночас більшість цілей, які американські військові визначили для поточної кампанії, вже були уражені або втратили актуальність.

За словами джерел видання, Купер вважав, що подальші обмежені бомбардування не дадуть значного додаткового результату. Для продовження операції США мали б або сформувати новий перелік цілей, або перейти до масштабніших бойових дій.

🔹Близько 20% цілей залишилися неураженими

Axios повідомляє, що американські військові не уразили близько 20% об’єктів, визначених у межах операції Epic Fury.

Їхнє знищення могло б вимагати відновлення повномасштабної операції проти Ірану. Такий сценарій передбачав би не лише продовження атак біля Ормузької протоки, а й розширення переліку об’єктів на території країни.

За відсутності політичного рішення про нову ескалацію Купер нібито рекомендував не продовжувати попередній формат ударів.

CENTCOM публічно повідомляло про завершення чергових серій атак проти іранських об’єктів у липні. Однак командування не підтверджувало повідомлення про приватну рекомендацію Купера зупинити кампанію.

🔹Генерал Кейн попередив про нестачу перехоплювачів

За даними Axios, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн також звернув увагу Трампа та міністра оборони Піта Гегсета на запаси засобів протиповітряної оборони.

Кейн нібито попередив, що нестача ракет-перехоплювачів може обмежити можливості США захищати свої війська та союзників на Близькому Сході.

Аналогічні побоювання висловили джерела Reuters. За їхніми словами, американські посадовці обговорювали не лише вичерпання заздалегідь визначених цілей, а й витрати боєприпасів, зокрема перехоплювачів для систем ППО.

The Wall Street Journal також повідомила, що під час обговорення можливої ескалації посадовці оцінювали скорочення запасів ракет для «Patriot» та інших систем протиповітряної оборони. Водночас Трамп заперечив, що США мають критичну нестачу боєприпасів.

🔹Волц заперечив виснаження американських запасів

Посол США при ООН Майк Волц публічно відкинув повідомлення про те, що американські військові вичерпують запаси зброї.

В інтерв’ю NBC він заявив, що збройні сили США мають усе необхідне для продовження операцій проти Ірану. Водночас Волц не виключив поновлення ударів, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

За його словами, пауза в атаках мала дати більше часу для переговорів. Волц також наголосив, що рішення Трампа не означає остаточного завершення військової кампанії.

🔹Іран також призупинив атаки

Після рішення США іранська сторона повідомила про готовність утримуватися від нових ударів, доки Вашингтон дотримуватиметься паузи.

Джерело Reuters в Ірані описало позицію Тегерана як принцип взаємності: якщо американські атаки припиняться, Іран також не проводитиме нових операцій.

Станом на 26 липня обидві сторони фактично дотримувалися режиму взаємного припинення ударів. Водночас це не було оформлено як повноцінне перемир’я або мирна угода.

🔹Іран та Оман обговорюють відкриття протоки

Іран та Оман продовжують переговори про нові умови проходження цивільних суден через Ормузьку протоку.

Можлива домовленість має гарантувати транзит кораблів без атак. Однак наразі невідомо, чи підтримає запропоновані умови адміністрація Трампа.

США та Велика Британія також обговорюють проведення міжнародної конференції. Її метою має стати створення коаліції для захисту судноплавства та розмінування акваторії протоки.

Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Напади на судна та бойові дії в цьому районі вже вплинули на морські перевезення й операції з перевантаження нафти в Оманській затоці.

🔹Пауза не означає завершення конфлікту

Рішення Трампа призупинити удари наразі зменшило інтенсивність бойових дій. Проте адміністрація США не заявляла про остаточне припинення військової операції.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від переговорів щодо судноплавства, дій Ірану та рішення Білого дому стосовно неуражених військових цілей.

Якщо дипломатичної домовленості про Ормузьку протоку не буде досягнуто, США можуть повернутися до ударів або перейти до масштабнішої операції.

👉 Також нагадаємо, що у п’ятницю, 24 липня 2026 року, Президент США Дональд Трамп зробив серію гучних заяв щодо міжнародної безпеки. За його словами, завдяки особистим переговорам із лідерами Китаю та росії вдалося досягти домовленості про припинення продажу зброї Ірану.