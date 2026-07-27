Радбез ООН проведе екстрене засідання через атаки росії на цивільні судна у Чорному морі

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй 27 липня проведе екстрене засідання на запит України. Головною темою стане обговорення останніх російських атак на цивільну інфраструктуру та комерційні судна у Чорному морі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X (колишній Twitter).

📢 «Сьогодні о 17:00 за київським часом Рада безпеки ООН збереться на прохання України. Ми очікуємо чіткої та принципової відповіді на останні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі», – написав він.

Україна очікує принципової позиції міжнародної спільноти

Андрій Сибіга наголосив, що російські атаки становлять загрозу не лише для України, а й для міжнародного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.

📢 «Ми дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну підтримку та принципову позицію. Сильне та єдине послання від Ради безпеки є необхідним для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності», – зазначив посадовець.

Міністр також підкреслив, що Україна й надалі дотримується Статуту ООН та норм міжнародного права.

📢 «росія повинна припинити свої атаки та завершити свою війну агресії», – резюмував він.

Що стало підставою для скликання Радбезу ООН

Однією з причин проведення екстреного засідання стали останні атаки росії на цивільне судноплавство.

Уранці 27 липня російські війська атакували ударними безпілотниками три цивільні судна в порту Миколаївської області. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік, ще одна людина дістала поранення.

Напередодні поблизу Одеси затонуло іноземне торговельне судно GOLDEN LEO, яке 19 липня зазнало російського ракетного удару після виходу з порту Чорноморськ із вантажем української кукурудзи. Унаслідок тієї атаки загинули дев’ять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення екіпажу на борту вже не було.

Що розглядатиме Рада Безпеки

Очікується, що члени Ради Безпеки ООН обговорять наслідки останніх російських атак на цивільну інфраструктуру України та безпеку комерційного судноплавства у Чорному морі.

Україна розраховує, що за підсумками засідання міжнародні партнери дадуть чітку політичну оцінку діям росії та підтвердять необхідність подальшого тиску на державу-агресора.