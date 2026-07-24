Балістична атака: кількість загиблих на Київщині зросла

Унаслідок ворожого ракетного удару по полігону в Київській області у п’ятницю, 24 липня 2026 року, кількість жертв зросла до 10 людей. Ще близько ста людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це офіційно повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

📢 «росія вкотре завдала ракетного удару по Київщині. Загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Дані уточнюються», – наголосив він.

Два напрямки слідчих дій Офісу Генпрокурора

Правоохоронці зафіксували черговий воєнний злочин рф та відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Водночас Офіс генерального прокурора окремо розслідує можливе неналежне виконання службових обов’язків посадовими особами під час організації та проведення заходу на полігоні.

📢 «Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку», – підкреслив Кравченко.

Що саме встановить слідство:

Хто ухвалював безпосереднє рішення про проведення публічного заходу;

Хто погоджував конкретне місце, час та формат проведення зустрічі;

Які заходи безпеки були фактично передбачені організаторами;

Чи були належним чином оцінені ризики балістичних атак в умовах воєнного стану.

Авіаудар по Донеччині

Паралельно з атакою на столичному напрямку ворог завдав удару двома керованими авіабомбами (КАБ) по центральному району Слов’янська Донецької області. Нагадаємо, унаслідок того ворожого “прильоту” п’ятеро людей загинули, а ще дев’ять цивільних отримали поранення.