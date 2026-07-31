ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Ракетний удар по Львову: рятувальну операцію завершено

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Львову: рятувальну операцію завершено 05
Фото: наслідки російської атаки на Львів / ДСНС України / 31.07.2026

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Львову, завданого 30 липня, зросла до 38 людей. Про це вранці у п’ятницю, 31 липня, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік.

📢 «Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким», — зазначив очільник ОВА.

На місцях влучань тривали аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники продовжували розбирати завали та ліквідовувати наслідки російського обстрілу.

Завершення пошуково-рятувальної операції

Пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару по Львову завершили. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник обласної адміністрації висловив подяку рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали. Також він ушанував світлу пам’ять загиблого, побажав якнайшвидшого одужання потерпілим та нагадав: кожна повітряна тривога – це реальна загроза, яку не варто ігнорувати.

Руйнування та наслідки обстрілу

Нагадаємо, вранці 30 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і дитячі садки. Під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники виявили тіло чоловіка.

Унаслідок російської атаки 30 липня на Київську область постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина. У Броварському районі частково зруйновано житловий будинок, а рятувальники деблокували людей з-під завалів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У ЗСУ розширюють пряме фінансування бойових підрозділів

ПОДІЇ

Рубіжанська громада надала ще 730 тисяч гривень для підтримки Захисників

ЛУГАНЩИНА

Масована атака рф: у Повітряних силах розповіли про збиття балістики, заліт ракети до Польщі й тактику ворога

КОРДОН

рф атакувала Запоріжжя КАБами та дронами: є загиблий, з-під завалів врятували чоловіка

ВІЙНА

Фейк: У Олени Зеленської виявили вкрадену з музею Lalique підвіску

СТОПФЕЙК

Білолуцька громада уклала партнерство з Буцькою громадою Черкащини

ЛУГАНЩИНА

Артилерійський удар по медиках: окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині

ВІЙНА

Для ВПО Луганщини спростять отримання фінансової допомоги та розширять програми працевлаштування

ЛУГАНЩИНА

Трамп заявив, що США мають достатньо боєприпасів

ПОЛІТИКА

Зеленський навів нові дані щодо втрат України та рф у війні

ВАЖЛИВО

Вбивство росіянами багатодітної родини біля Кривого Рогу

ВАЖЛИВО

США та Саудівська Аравія завдали ударів по іранських проксі-силах в Іраку

ПОДІЇ

Туск прокоментував падіння російської ракети в Польщі

ВАЖЛИВО

На фронті за добу 25 липня 202 бойові зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

У понад 100 ТЦК проходять масштабні обшуки

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип