Ракетний удар по Львову: рятувальну операцію завершено

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Львову, завданого 30 липня, зросла до 38 людей. Про це вранці у п’ятницю, 31 липня, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік.

📢 «Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Львів постраждали 38 людей. На жаль, загинув 35-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким», — зазначив очільник ОВА.

На місцях влучань тривали аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники продовжували розбирати завали та ліквідовувати наслідки російського обстрілу.

❗Завершення пошуково-рятувальної операції

Пошуково-рятувальну операцію після вчорашнього ракетного удару по Львову завершили. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник обласної адміністрації висловив подяку рятувальникам, правоохоронцям, медикам, комунальним службам, волонтерам і всім, хто всі ці години працював на місці трагедії, допомагав постраждалим та розбирав завали. Також він ушанував світлу пам’ять загиблого, побажав якнайшвидшого одужання потерпілим та нагадав: кожна повітряна тривога – це реальна загроза, яку не варто ігнорувати.

Руйнування та наслідки обстрілу

Нагадаємо, вранці 30 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і дитячі садки. Під завалами зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники виявили тіло чоловіка.

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Унаслідок російської атаки 30 липня на Київську область постраждали п’ятеро людей, серед яких є дитина. У Броварському районі частково зруйновано житловий будинок, а рятувальники деблокували людей з-під завалів.