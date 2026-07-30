Білолуцька громада уклала партнерство з Буцькою громадою Черкащини

Білолуцька селищна військова адміністрація (СВА) Луганської області та Буцька селищна територіальна громада Уманського району Черкаської області підписали два документи про співробітництво, які передбачають реалізацію спільних соціальних, гуманітарних та туристичних проєктів. Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОВА.

🔹Партнерство в межах проєкту «Пліч-о-пліч»

Меморандум про співробітництво укладено в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Документ підписали начальник Білолуцької селищної військової адміністрації Олександр Козич та голова Буцької селищної територіальної громади Сергій Залізняк.

Метою співпраці є об’єднання зусиль громад для подолання наслідків російської агресії, підтримки внутрішньо переміщених осіб та зміцнення соціальної згуртованості.

🔹Що передбачає співробітництво

У межах партнерства громади планують:

надавати гуманітарну допомогу жителям Білолуцької громади;

проводити спільні культурні, освітні та спортивні заходи;

підтримувати дітей, молодь, ветеранів війни та їхні родини;

розвивати волонтерські ініціативи;

співпрацювати з благодійними організаціями та партнерами.

🔹Спільний туристичний проєкт

Окремим напрямом співробітництва стане реалізація проєкту «Співробітництво у сфері туризму». Його метою є організація для жителів Білолуцької громади туристично-пізнавальних, освітніх, культурних і рекреаційних заходів на території Буцької громади.

Передбачено:

екскурсійні поїздки;

культурно-освітні заходи;

організацію дозвілля та відпочинку дітей;

обмін досвідом у сферах туризму, освіти, молодіжної політики та соціального захисту.

🔹План заходів до кінця року

На період із серпня по грудень 2026 року сторони вже погодили низку спільних заходів.

Серед них:

онлайн-зустрічі фахівців соціальної та освітньої сфер;

обмін кращими практиками між громадами;

екскурсійний візит до туристичної локації «Буцький каньйон» ;

; проведення святкових заходів для дітей Білолуцької громади.

Очікується, що співпраця сприятиме підтримці жителів громади, які постраждали внаслідок війни, а також розвитку міжмуніципального партнерства між регіонами України.

👉 Також нагадаємо, що влада у Луганській області планує спростити процедуру отримання фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також розширити програми працевлаштування та професійного навчання.