Трамп заявив про можливий прогрес у переговорах з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить перспективи для дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, однак одночасно готується до альтернативного сценарію, якщо переговори не принесуть результату. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп повідомив про контакти з Іраном

За словами американського президента, Тегеран сам ініціював контакти зі Сполученими Штатами.

📢 «Іран звернувся з проханням про зустріч як через посередників, так і безпосередньо. Ми зустрічаємося, і, гадаю, можуть статися позитивні події».

Трамп також заявив, що бачить підстави для оптимізму щодо подальшого розвитку переговорного процесу. Під час спілкування з журналістами Трамп звернув увагу на різке зниження світових цін на нафту.

На його думку, така динаміка може свідчити про очікування фінансових ринків щодо можливого прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном. Після рішення США призупинити удари по Ірану ціни на нафту справді різко знизилися на тлі сподівань на дипломатичне врегулювання.

США готові повернутися до військових дій

Попри оптимістичні оцінки переговорів, президент США дав зрозуміти, що у разі їхнього провалу Вашингтон готовий відновити силовий сценарій.

📢 «Є велика ймовірність, що може статися щось хороше. Якщо ж ні, то ми повернемося до того, чим займалися два дні тому».

Як зазначають американські ЗМІ, ці слова стосувалися призупинених ударів США по іранських військових об’єктах.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа розглядає кілька варіантів подальших дій щодо Ірану, надаючи пріоритет дипломатичному врегулюванню.

Також ЗМІ повідомляли, що Центральне командування США рекомендувало призупинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність знизилася. Після цього, 24 липня, Дональд Трамп наказав тимчасово припинити удари по цілях уздовж південного узбережжя Ірану та в районі Ормузької протоки, щоб дати шанс переговорам.