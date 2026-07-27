ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп заявив про можливий прогрес у переговорах з Іраном

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив про можливий прогрес у переговорах з Іраном
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Тармп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить перспективи для дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном, однак одночасно готується до альтернативного сценарію, якщо переговори не принесуть результату. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп повідомив про контакти з Іраном

За словами американського президента, Тегеран сам ініціював контакти зі Сполученими Штатами.

📢 «Іран звернувся з проханням про зустріч як через посередників, так і безпосередньо. Ми зустрічаємося, і, гадаю, можуть статися позитивні події».

Трамп також заявив, що бачить підстави для оптимізму щодо подальшого розвитку переговорного процесу. Під час спілкування з журналістами Трамп звернув увагу на різке зниження світових цін на нафту.

На його думку, така динаміка може свідчити про очікування фінансових ринків щодо можливого прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном. Після рішення США призупинити удари по Ірану ціни на нафту справді різко знизилися на тлі сподівань на дипломатичне врегулювання.

США готові повернутися до військових дій

Попри оптимістичні оцінки переговорів, президент США дав зрозуміти, що у разі їхнього провалу Вашингтон готовий відновити силовий сценарій.

📢 «Є велика ймовірність, що може статися щось хороше. Якщо ж ні, то ми повернемося до того, чим займалися два дні тому».

Як зазначають американські ЗМІ, ці слова стосувалися призупинених ударів США по іранських військових об’єктах.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа розглядає кілька варіантів подальших дій щодо Ірану, надаючи пріоритет дипломатичному врегулюванню.

Також ЗМІ повідомляли, що Центральне командування США рекомендувало призупинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність знизилася. Після цього, 24 липня, Дональд Трамп наказав тимчасово припинити удари по цілях уздовж південного узбережжя Ірану та в районі Ормузької протоки, щоб дати шанс переговорам.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Відбулося понад 200 бойових зіткнень, ворог застосував 5,7 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Атака КАБами по Запоріжжяю: є загиблий та поранені

ВАЖЛИВО

Румунія відкликає посла з росії та висилає російського дипломата

ВАЖЛИВО

Пожежі та знеструмлення: окупанти атакували Чернігівську область дронами

ВІЙНА

Біля берегів Румунії пошкоджено судно, яке прямувало зі США до України

ПОДІЇ

Затримано організатора виставки зброї на Київщині, де загинули 10 людей

ВАЖЛИВО

Удари по Wildberries: “Мадяр” показав відео

ПОДІЇ

«Шкода, що загинуло лише вісім». Одна дитяча фраза, яка змусила замислитися про майбутнє України

ЕКСКЛЮЗИВ

Дрони СБС за дві доби уразили 13 суден «тіньового флоту» рф та 13 підстанцій у Криму

ВАЖЛИВО

Україна отримала другий транш від МВФ на $690 мільйонів

ВАЖЛИВО

ЄС може відмовитися від великих пакетів санкцій проти рф — FT

ПОЛІТИКА

росіяни скинули авіабомби на Слов’янськ — поранені 14 цивільних

ВІЙНА

Новий прем’єр ініціював кадрово-бюджетний аудит Кабміну

ВАЖЛИВО

В Ормузькій протоці атаковано три танкери — екіпажі евакуювали

ВАЖЛИВО

Балістичний удар по столиці: у Києві лунають вибухи

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип