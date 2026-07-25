ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Дніпрі затримано чоловіка, який активував понад 1000 Starlink для рф

Денис Молотов
Денис Молотов
У Дніпрі затримано чоловіка, який активував понад 1000 Starlink для рф
Фото: Служба безпеки України / 25.07.2026

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України провели успішну спецоперацію у Дніпрі. У результаті слідчих дій правоохоронці затримали російського агента, який організував масштабну підпільну схему верифікації супутникових систем Starlink на користь окупаційних військ. Про це у суботу, 25 липня 2026 року, повідомила пресслужба СБУ.

Як працювала незаконна схема активації

За даними слідства, затриманим виявився уродженець Луганщини. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через пошук «легких заробітків» у Telegram-каналах.

Деталі злочинну:

  • Зловмисник отримав реквізити від російського куратора та оформив першу станцію на себе. Завербований агент росіян отримав вказівку залучити до підпільної верифікації супутникового обладнання максимальну кількість людей. Далі він почав масово залучати дані підставних осіб для активації обладнання;
  • Реєстрацію станцій здійснювали через відділення поштових операторів. Загалом агент встиг верифікувати для ворога понад 1000 терміналів супутникового зв’язку Starlink.
Затримання та наслідки для ворожої мережі

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його протиправні дії та затримали за місцем проживання. У ході обшуків вилучено смартфон із доказами прямого зв’язку з російським куратором.

Завдяки оперативному втручанню Служба безпеки України повністю заблокувала всі  станції Starlink, які встиг незаконно оформити фігурант.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві контррозвідка викрила двох чоловіків, які працювали на фсб рф та зареєстрували для ворожих спецслужб 76 терміналів.

👉 Також раніше американський винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Маск категорично спростував чутки про прямі продажі супутникового обладнання Starlink російській федерації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран завдав удару по об’єктах США, а американський флот підбив танкер M/T Lavine

ПОДІЇ

Обстріл Одеси: рф завдала ракетного удару по місту

ВІЙНА

Трамп запроваджує 50% мит проти Канади

ВАЖЛИВО

Дефіцит 35% бензину в рф та руйнування ринку пального

СУСПІЛЬСТВО

Відпочінок дітей у громадах Львівщини за проєктом «Пліч-о-пліч»

ЛУГАНЩИНА

рф скинула авіабомби на село Лежине під Запоріжжям — є загиблі

ВІЙНА

Олексій Харченко передав від Луганщини 18-й Слов’янській бригаді техніку та відзнаки

ЛУГАНЩИНА

СБС вночі уразили 13 підстанцій у Криму та чотири судна тіньового флоту рф – “Мадяр”

ПОДІЇ

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО

Міноборони кодифікувало унікальний повнопривідний мотоцикл МУЛ.Е

ПОДІЇ

Фейк: Французька армія зможе протриматися проти Росії не більше семи днів – Statista

СТОПФЕЙК

Іран погрожує Болгарії через авіабази для військових літаків США

ПОЛІТИКА

Відбулося понад 200 бойових зіткнень, ворог застосував 5,7 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

31 ВПО з Луганщини отримала 4,7 мільйона гривень компенсації першого внеску на іпотеку

ЛУГАНЩИНА

росія біля кордонів НАТО – країни Балтії активно заявляють про можливу агресію

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип