У Дніпрі затримано чоловіка, який активував понад 1000 Starlink для рф

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України провели успішну спецоперацію у Дніпрі. У результаті слідчих дій правоохоронці затримали російського агента, який організував масштабну підпільну схему верифікації супутникових систем Starlink на користь окупаційних військ. Про це у суботу, 25 липня 2026 року, повідомила пресслужба СБУ.

Як працювала незаконна схема активації

За даними слідства, затриманим виявився уродженець Луганщини. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через пошук «легких заробітків» у Telegram-каналах.

Деталі злочинну:

Зловмисник отримав реквізити від російського куратора та оформив першу станцію на себе. Завербований агент росіян отримав вказівку залучити до підпільної верифікації супутникового обладнання максимальну кількість людей. Далі він почав масово залучати дані підставних осіб для активації обладнання;

Реєстрацію станцій здійснювали через відділення поштових операторів. Загалом агент встиг верифікувати для ворога понад 1000 терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Затримання та наслідки для ворожої мережі

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його протиправні дії та затримали за місцем проживання. У ході обшуків вилучено смартфон із доказами прямого зв’язку з російським куратором.

Завдяки оперативному втручанню Служба безпеки України повністю заблокувала всі станції Starlink, які встиг незаконно оформити фігурант.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві контррозвідка викрила двох чоловіків, які працювали на фсб рф та зареєстрували для ворожих спецслужб 76 терміналів.

👉 Також раніше американський винахідник і засновник компанії SpaceX Ілон Маск категорично спростував чутки про прямі продажі супутникового обладнання Starlink російській федерації.