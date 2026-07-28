НАБУ викрило посадовця ЗСУ на хабарі у $2,2 млн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, пов’язаної із забудовою території військового містечка у Львові. За даними слідства, посадовець Військової служби правопорядку ЗСУ вимагав $2,2 млн за сприяння будівництву житлового комплексу. Про це повідомило НАБУ.

За інформацією детективів, у березні 2021 року підозрюваний, який на той час обіймав посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ та одночасно був командиром військового містечка у Львові, запропонував забудовнику забезпечити можливість зведення багатоквартирного житлового будинку на території військового об’єкта.

📢 «У березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка», – повідомили в НАБУ.

До схеми, за даними НАБУ, були залучені спільники

Слідство вважає, що до реалізації схеми посадовець залучив кількох спільників. За даними НАБУ, загальна сума неправомірної вигоди становила $2,2 млн, із яких $1,5 млн, за версією слідства, призначалися безпосередньо посадовцю.

📢 «Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною», – зазначили в бюро.

Водночас НАБУ не повідомляє про вручення підозр будь-яким членам Кабінету Міністрів України у цій справі.

Ще $700 тис., за даними слідства, мали розподілити між собою колишній адвокат та інший забудовник, яких також вважають учасниками схеми.

Детективи зафіксували передачу $2 млн

Як повідомили в НАБУ, детективи задокументували передачу готівкових коштів упродовж березня 2021 року — липня 2023 року. Загальна сума зафіксованої неправомірної вигоди становить $2 млн.

⚖️Наразі посадовцю ЗСУ, забудовнику та іншим фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. НАБУ та САП продовжують досудове розслідування, встановлюючи всі обставини й можливих учасників схеми. Правоохоронці не розголошують інших деталей кримінального провадження в інтересах слідства.

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👉 Також нагадаємо, що правоохоронні та судові органи України продовжують жорстко реагувати на будь-які прояви корупції у Збройних Силах, особливо коли йдеться про забезпечення військовослужбовців на передовій та в тилу.