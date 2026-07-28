ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

НАБУ викрило посадовця ЗСУ на хабарі у $2,2 млн

Денис Молотов
Денис Молотов
НАБУ викрило посадовця ЗСУ на хабарі у ,2 млн 03

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, пов’язаної із забудовою території військового містечка у Львові. За даними слідства, посадовець Військової служби правопорядку ЗСУ вимагав $2,2 млн за сприяння будівництву житлового комплексу. Про це повідомило НАБУ.

За інформацією детективів, у березні 2021 року підозрюваний, який на той час обіймав посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ та одночасно був командиром військового містечка у Львові, запропонував забудовнику забезпечити можливість зведення багатоквартирного житлового будинку на території військового об’єкта.

📢 «У березні 2021 року підозрюваний, обіймаючи посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ (і водночас командира військового містечка у Львові), запропонував забудовнику забезпечити зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка», – повідомили в НАБУ.

До схеми, за даними НАБУ, були залучені спільники

Слідство вважає, що до реалізації схеми посадовець залучив кількох спільників. За даними НАБУ, загальна сума неправомірної вигоди становила $2,2 млн, із яких $1,5 млн, за версією слідства, призначалися безпосередньо посадовцю.

📢 «Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною», – зазначили в бюро.

Водночас НАБУ не повідомляє про вручення підозр будь-яким членам Кабінету Міністрів України у цій справі.

Ще $700 тис., за даними слідства, мали розподілити між собою колишній адвокат та інший забудовник, яких також вважають учасниками схеми.

Детективи зафіксували передачу $2 млн

Як повідомили в НАБУ, детективи задокументували передачу готівкових коштів упродовж березня 2021 року — липня 2023 року. Загальна сума зафіксованої неправомірної вигоди становить $2 млн.

⚖️Наразі посадовцю ЗСУ, забудовнику та іншим фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. НАБУ та САП продовжують досудове розслідування, встановлюючи всі обставини й можливих учасників схеми. Правоохоронці не розголошують інших деталей кримінального провадження в інтересах слідства.

👉 Також нагадаємо, що правоохоронні та судові органи України продовжують жорстко реагувати на будь-які прояви корупції у Збройних Силах, особливо коли йдеться про забезпечення військовослужбовців на передовій та в тилу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Попаснянська МВА організувала відпочинок у Карпатах для 45 дітей

ЛУГАНЩИНА

Ворог понад 80 разів атакував позиції Сил оборони, активні діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Біля Одеси затонув атакований росією суховантаж GOLDEN LEO

ВАЖЛИВО

31 ВПО з Луганщини отримала 4,7 мільйона гривень компенсації першого внеску на іпотеку

ЛУГАНЩИНА

Маск розповів, як Starlink потрапляли до російських військових

ВАЖЛИВО

У Чехії розбився військовий гелікоптер Venom

ПОДІЇ

Міноборони кодифікувало унікальний повнопривідний мотоцикл МУЛ.Е

ПОДІЇ

Окупанти атакували Одещину: поранені четверо цивільних, зокрема дитина

ВІЙНА

Стоячий режим, гниючі ноги та інформаційний вакуум: у яких умовах рф катує вцілілих в Оленівці

ПОДІЇ

За добу на фронті 233 боєзіткнення, ворог застосував 308 КАБів – Генштаб

ВІЙНА

На фронті відбулося 258 бойових зіткнень, найгарячішими залишаються Покровський і Костянтинівський напрямки – Генштаб

ВІЙНА

На фронті за добу 25 липня 202 бойові зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

СБУ затримала агента рф, який готував теракт у центрі Миколаєва – ворог завербував мобілізованого у СЗЧ

ПОДІЇ

Удар по “Епіцентру” в Харкові: до суду скерували справу проти п’яти військовокомандувачів рф

ПОДІЇ

Угорщина заблокувала відкриття двох нових кластерів переговорів України з ЄС

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип