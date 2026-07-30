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Пенсійний фонд Луганщини перевиконав план власних надходжень на 155% у І півріччі

Денис Молотов
Денис Молотов
Пенсійний фонд Луганщини перевиконав план власних надходжень на 155% у І півріччі
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області підбило підсумки роботи за перше півріччя 2026 року. За цей період установа перевиконала план власних надходжень до 155%, а на фінансування пенсійних виплат спрямувала 8,8 млрд гривень. Про це повідомили під час засідання колегії Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Підсумки роботи за перше півріччя

У засіданні взяли участь заступниця голови Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко та заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська.

Учасники колегії проаналізували результати діяльності установи за перші шість місяців 2026 року та визначили основні завдання на наступний період.

Під час заходу наголосили на важливості безперебійної роботи органів Пенсійного фонду в умовах воєнного стану, адже своєчасне нарахування соціальних виплат і якісне обслуговування громадян залишаються одним із пріоритетів держави.

🔹 Основні фінансові показники

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду:

  • план доходів виконано на 105,3%;
  • план власних надходжень — на 155%;
  • планові показники зі сплати єдиного соціального внеску — на 105,2%.

Станом на 1 липня 2026 року пенсійні виплати отримували понад 154 тисячі жителів Луганської області. На фінансування пенсій за шість місяців було спрямовано 8,8 млрд гривень.

Крім того:

  • державні соціальні допомоги через Головне управління отримували 522 особи. На ці виплати використано 13,7 млн гривень;
  • ще 183,7 млн гривень спрямовано на фінансування загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків на виробництві.
🔹 Консультації доступні у 36 хабах

У Пенсійному фонді повідомили, що консультації для жителів Луганщини надаються на базі 36 гуманітарних хабів.

У другому кварталі мережу розширили ще одним пунктом у Чернівцях, де консультації проводяться в онлайн-форматі.

За шість місяців:

  • у віддалених пунктах обслуговування консультації отримали 1307 громадян;
  • близько 11% мешканців області скористалися дистанційними консультаціями;
  • під час роботи телефонних «гарячих ліній» фахівці надали роз’яснення 14,6 тисячі жителів Луганщини;
  • ще 10 678 громадян отримали відповіді на свої звернення.
Подальші завдання

Під час засідання колегії також окреслили завдання на друге півріччя 2026 року, серед яких — забезпечення стабільного фінансування соціальних виплат, підтримка доступності сервісів для внутрішньо переміщених осіб та подальший розвиток дистанційних форматів обслуговування.

👉 Також нагадаємо, що влада у Луганській області планує спростити процедуру отримання фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також розширити програми працевлаштування та професійного навчання.

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