Зеленський і Трамп провели телефонну розмову 11 жовтня

Шостий президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провели розмову. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

📢 «Президент Зеленський нині говорить з президентом Трампом», — написав посадовець у своєму повідомленні.

Єрмак не розкрив додаткових деталей щодо тем чи тривалості розмови між двома лідерами.

☝️ Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп висловлював упевненість, що йому все ж вдасться врегулювати війну, яку росія розв’язала проти України.

Раніше американський президент наголошував, що Вашингтон і союзники по НАТО посилюють тиск на рф, щоб змусити її припинити війну проти України.

Також Трамп висловлював сподівання, що українська та російська сторони незабаром зможуть провести прямі переговори для пошуку шляхів досягнення миру.

