Трамп оголосив додаткові 100% мита проти Китаю

США запроваджують 100% мита на китайські товари та вводять експортний контроль на критично важливе програмне забезпечення. Про це президент Дональд Трамп повідомив у своєму дописі на платформі Truth Social.

📅 Згідно з оголошенням, нові торговельні обмеження набудуть чинності 1 листопада 2025 року. Однак, їх можуть запровадити раніше, якщо Китай здійснюватиме, як висловився Трамп, «подальші агресивні кроки» у торговельній політиці.

Водночас із цієї ж дати у США почне діяти експортний контроль на всі види критично важливого програмного забезпечення. Президент назвав такі дії відповіддю на «надзвичайно агресивну позицію Пекіна».

📢 «Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі, направивши світу вкрай ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року запровадить масштабний експортний контроль практично на всю продукцію, що виробляється ним. А також на деякі товари, вироблені не ним», — мовиться у дописі Трампа.

☝️ Американський лідер підкреслив, що Вашингтон не залишить без реакції такі кроки Китаю, назвавши це «безпрецедентним кроком у міжнародній торгівлі» та «серйозною моральною проблемою для міждержавних відносин».

Зі слів Трампа, США діятимуть самостійно, вводячи 100% мита лише від імені своєї країни. Без очікувань на взаємні заходи з боку інших держав.

Він також зазначив, що подібні заяви китайської сторони свідчать про довгострокову підготовку до агресивних економічних кроків. Він наголосив, що ухвалене рішення «вже стало частиною історії».

📌 Нагадаємо, раніше Дональд Трамп скасував зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном і пригрозив Пекіну новими митами через обмеження експорту рідкоземельних металів.