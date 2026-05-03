У Херсоні дрони рф атакували авто з робітниками та «швидку»

Денис Молотов
Фото: наслідки ворожої атаки на Херсонщині / Херсонська обласна прокуратура / 03.05.2026

Вранці неділі, 3 травня 2026 року, російські терористи здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона. Ворожий дрон поцілив в автівку, яка перевозила працівників місцевого підприємства. Внаслідок теракту є загиблий та багато поранених. Окупанти також здійснили повторний удар по медиках, які прибули на допомогу.

Трагедія у Дніпровському районі: деталі

За даними Херсонської ОВА та обласної прокуратури, атака відбулася за допомогою скиду з БпЛА безпосередньо на автомобіль із цивільними.

  • Загиблі: На місці трагедії загинув 60-річний чоловік.
  • Поранені: Постраждали 5 чоловіків (віком від 48 до 61 року) та 63-річна жінка. У більшості діагностовано контузії, вибухові та уламкові травми.
  • Удар по медиках: Під час евакуації постраждалих ворог атакував вдруге. Пошкоджено карету швидкої допомоги. На щастя, медичний персонал не постраждав. До лікарні доставили ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у Дніпровському районі Херсона. 54-річний чоловік дістав контузію та вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
Наслідки терору на Херсонщині за добу

Ситуація в області залишається критичною. Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу під вогнем перебували 38 населених пунктів та обласний центр.

📊 Масштаби руйнувань та жертв:

  • Загальні втрати: 2 людини загинули, 26 отримали поранення (серед них — троє дітей).
  • Удар по Дудчанах: Напередодні ввечері через атаку дрона постраждали троє чоловіків. Найстарший, 79-річний житель, отримав травматичну ампутацію передпліччя.
  • Інфраструктура: Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, стільникову вежу, магазин, адмінбудівлю та сільгосптехніку.

📢 «російські військові продовжують полювання на цивільних. Використання дронів проти людей в автівках та автобусах стало систематичним воєнним злочином», — зазначили в прокуратурі.

Також стало відомо, що до лікарні звернулися двоє дорослих та дитина, які напередодні ввечері постраждали через російський обстріл Корабельного району Херсона.

📢 «У 46-річного чоловіка, 33-річної жінки та 13-річної дівчинки діагностували вибухові травми та контузії. Потерпілим надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування», – йдеться в офіційному Херсонської ОДА, – «Меддопомога знадобилась жінці, яку вчора зранку росіяни атакували з БпЛА у Дніпровському районі Херсона. 61-річну херсонку шпиталізували у середньому стані тяжкості. Вона дістала вибухову травму та контузію».

⚠️У лікарні помер чоловік, який учора дістав тяжкі травми через атаку російського дрона в Інженерному. Медики відчайдушно боролися за життя 35-річного місцевого жителя. Однак поранення виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо

Масований терор Херсонщини відбувається на тлі глобальної атаки на Україну:

  • Миколаївщина: Вночі ворог бив по енергетичних об’єктах.
  • Сили ППО за ніч знешкодили 249 із 268 запущених безпілотників різних типів.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

