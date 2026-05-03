У Херсоні дрони рф атакували авто з робітниками та «швидку»

Вранці неділі, 3 травня 2026 року, російські терористи здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона. Ворожий дрон поцілив в автівку, яка перевозила працівників місцевого підприємства. Внаслідок теракту є загиблий та багато поранених. Окупанти також здійснили повторний удар по медиках, які прибули на допомогу.

Трагедія у Дніпровському районі: деталі

За даними Херсонської ОВА та обласної прокуратури, атака відбулася за допомогою скиду з БпЛА безпосередньо на автомобіль із цивільними.

Поранені: Постраждали 5 чоловіків (віком від 48 до 61 року) та 63-річна жінка . У більшості діагностовано контузії, вибухові та уламкові травми.

Постраждали (віком від 48 до 61 року) та . У більшості діагностовано контузії, вибухові та уламкові травми. Удар по медиках: Під час евакуації постраждалих ворог атакував вдруге. Пошкоджено карету швидкої допомоги. На щастя, медичний персонал не постраждав. До лікарні доставили ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у Дніпровському районі Херсона. 54-річний чоловік дістав контузію та вибухову травму. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Наслідки терору на Херсонщині за добу

Ситуація в області залишається критичною. Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу під вогнем перебували 38 населених пунктів та обласний центр.

📊 Масштаби руйнувань та жертв:

Загальні втрати: 2 людини загинули, 26 отримали поранення (серед них — троє дітей ).

Напередодні ввечері через атаку дрона постраждали троє чоловіків. Найстарший, 79-річний житель, отримав травматичну ампутацію передпліччя.

Напередодні ввечері через атаку дрона постраждали троє чоловіків. Найстарший, 79-річний житель, отримав травматичну ампутацію передпліччя. Інфраструктура: Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, стільникову вежу, магазин, адмінбудівлю та сільгосптехніку.

📢 «російські військові продовжують полювання на цивільних. Використання дронів проти людей в автівках та автобусах стало систематичним воєнним злочином», — зазначили в прокуратурі.

Також стало відомо, що до лікарні звернулися двоє дорослих та дитина, які напередодні ввечері постраждали через російський обстріл Корабельного району Херсона.

📢 «У 46-річного чоловіка, 33-річної жінки та 13-річної дівчинки діагностували вибухові травми та контузії. Потерпілим надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування», – йдеться в офіційному Херсонської ОДА, – «Меддопомога знадобилась жінці, яку вчора зранку росіяни атакували з БпЛА у Дніпровському районі Херсона. 61-річну херсонку шпиталізували у середньому стані тяжкості. Вона дістала вибухову травму та контузію».

⚠️У лікарні помер чоловік, який учора дістав тяжкі травми через атаку російського дрона в Інженерному. Медики відчайдушно боролися за життя 35-річного місцевого жителя. Однак поранення виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо

Масований терор Херсонщини відбувається на тлі глобальної атаки на Україну:

Миколаївщина: Вночі ворог бив по енергетичних об’єктах.

Вночі ворог бив по енергетичних об’єктах. Сили ППО за ніч знешкодили 249 із 268 запущених безпілотників різних типів.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).